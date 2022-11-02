На Филиппинах более 120 человек погибли в результате шторма «Налджи»

Новости Филиппин. Более 120 человек погибли в результате шторма «Налджи», который обрушился на Филиппины. В 160 городах действует режим бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожено 9 000 домов, значительная часть дорог, мостов и инфраструктуры. В отдельных районах остаются проблемы со связью и водоснабжением. В связи с ударом стихии отменены занятия в школах, остановлена работа предприятий. Порядка 900 тысяч человек эвакуированы и пока не смогут вернуться домой. Всего же «Налджи» затронул более 3 миллионов филиппинцев.