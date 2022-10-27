«Если будет сделано несколько отверстий в дамбе, это никак не повлияет». Почему не нужно бояться провокаций на Каховской ГЭС?

Кирилл Стремоусов, заместитель главы ВГА Херсонской области:

Провокаций ожидать, в принципе, можно и стоит, потому что мы должны опираться от худшего, что может быть. Понятно, что HIMARS пробить дамбу будет практически нереально. Пример тому – Антоновский мост, который до сих пор стоит, и он не рухнул, потому что строили его советские люди, как и дамбу строили во времена Сталина. Ее разрушить практически невозможно. Провокации, которые мы ожидаем и с «грязной бомбой», и с другими возможными моментами подлыми.

Мы готовимся к этому, поэтому и эвакуируем людей, чтобы дать возможность линии фронта задействовать военных в полной силе, которые могут разобраться со всеми нацистами, которые сюда пытаются прорваться. Поэтому с дамбой пока ситуация стабильная, если будет даже сделано несколько там отверстий, то это никак не повлияет на ситуацию. Это ее надо полностью разрушить, нужен эквивалент какого-то удара ядерного – только тогда что-то сложное и категоричное может произойти. Но мы не знаем, что можно ожидать от украинских нацистов, но если американцы и англосаксы всей системой своей будут пытаться что-то делать, то, возможно, какие-то могут быть осложнения. Но к этому мы тоже готовы, готовимся и помним, что если даже что-то будет происходить, то мы уже подготовлены, люди эвакуированы с частей, где действительно могут быть проблемы.

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