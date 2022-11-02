Смертельное ДТП в Москве: белорус на грузовике раздавил такси и скрылся с места происшествия

Новости России. Жуткое ДТП произошло утром 2 ноября в центре Москвы: грузовик на большой скорости въехал в такси и буквально раздавил его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минуту до аварии машина остановилось у метро, чтобы забрать пассажира. В этот момент в нее влетел грузовик. Водитель и пассажир погибли. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако его личность уже известна. Им оказался гражданин Беларуси. Сейчас мужчину разыскивает полиция.