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Смертельное ДТП в Москве: белорус на грузовике раздавил такси и скрылся с места происшествия

02 ноября 2022 14:07
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Новости России. Жуткое ДТП произошло утром 2 ноября в центре Москвы: грузовик на большой скорости въехал в такси и буквально раздавил его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельное ДТП в Москве: белорус на грузовике раздавил такси и скрылся с места происшествия-1

За минуту до аварии машина остановилось у метро, чтобы забрать пассажира. В этот момент в нее влетел грузовик. Водитель и пассажир погибли. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако его личность уже известна. Им оказался гражданин Беларуси. Сейчас мужчину разыскивает полиция.

# Авария # Новости России # Фотофакт

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