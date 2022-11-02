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Польша строит забор возле Калининградской области. А говорили, что у них «самая защищённая граница в Европе»

02 ноября 2022 14:11
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Новости Польши. Польша построит заграждение на границе с Калининградской областью России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Варшаве опасаются миграционного кризиса.

Польша строит забор возле Калининградской области. А говорили, что у них «самая защищённая граница в Европе»-1

Регулярно тысячи беженцев используют Польшу, чтобы попасть в Евросоюз. Помогают в этом проводники: чаще всего жители Украины и Литвы. Только за последние сутки задержаны трое таких курьеров. Об этом свидетельствуют сообщения Пограничной стражи.

Польша строит забор возле Калининградской области. А говорили, что у них «самая защищённая граница в Европе»-4

Ранее Польша достроила забор на границе с Беларусью. На сооружение в 187 километров потратили более 320 миллионов долларов, установили видеокамеры и датчики движения. Тогда говорили, что «польская граница является самой защищенной в Европе», а незаконный въезд в страну невозможен. Но, как понятно сегодня, проблема миграции никуда не исчезла.

Польша строит забор возле Калининградской области. А говорили, что у них «самая защищённая граница в Европе»-7

Опасаясь нового потока, поляки уже строят очередное 200-километровое заграждение из колючей проволоки. На этот раз – на границе с Калининградом. Поводом стала программа «Открытое небо», в рамках которой аэропорт Храброво открыт для стран Ближнего Востока и Африки.

# Граница # Новости Польши # Фотофакт

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