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В США неизвестный открыл стрельбу на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга

17 января 2023 13:24
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Новости США. ЧП во Флориде. На мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга неизвестный открыл стрельбу. Ранены 8 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестный открыл стрельбу на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга-1

Нападение произошло в парке, где собралось множество людей, чтобы посмотреть автомобильное шоу. Услышав выстрелы, зрители бросились в панике бежать. Чудом удалось избежать давки. Кто открыл огонь в толпе, пока неизвестно. Злоумышленника разыскивает полиция.

День Мартина Лютера Кинга в США – государственный праздник. Он приурочен ко дню рождения борца за права афроамериканцев, лауреата Нобелевской премии мира.

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# Стрельба в США # Мартин Лютер Кинг # Новости США # Фотофакт

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