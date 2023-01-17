В США неизвестный открыл стрельбу на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга

Новости США. ЧП во Флориде. На мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга неизвестный открыл стрельбу. Ранены 8 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение произошло в парке, где собралось множество людей, чтобы посмотреть автомобильное шоу. Услышав выстрелы, зрители бросились в панике бежать. Чудом удалось избежать давки. Кто открыл огонь в толпе, пока неизвестно. Злоумышленника разыскивает полиция.

День Мартина Лютера Кинга в США – государственный праздник. Он приурочен ко дню рождения борца за права афроамериканцев, лауреата Нобелевской премии мира.