О космосе, хирургии и пути к мечте – Анастасия Ленкова в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси.
Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Приветствую на нашей планете «Рецепт настоящего белоруса».
Анастасия Ленкова:
Кухня – это не только про еду. Это про людей, про традиции, про память. Голубцов, кстати, нет в космическом питании.
Александр Осенко:
А борщ?
Анастасия Ленкова:
А борщ есть.
Александр Осенко:
Что было раньше? Желание полететь в космос либо стать хирургом?
Анастасия Ленкова:
Если бы я не распределилась в РНПЦ, возможно, космоса не было бы.
Александр Осенко:
Какие суеверия в Звездном городке у космонавтов?
Анастасия Ленкова:
Считается плохой приметой, если основной экипаж увидит свою ракету.
Александр Осенко:
Вы сейчас изучаете микрокосмос?
Анастасия Ленкова:
Можно и так сказать. Один эксперимент хочу реализовать космический. Отправить онкологические клетки на орбиту, провести противоопухолевую терапию.
Александр Осенко:
Какие у вас были эмоции и впечатления, когда стояли рядом с нашим Президентом?
Анастасия Ленкова:
По-отцовски. Тепло. Батька есть Батька.
Александр Осенко:
Видите, в нашей суверенной Беларуси можно всего добиться. Даже в космос полететь. Только надо к этому стремиться и этого очень хотеть.
Смотрите новый выпуск 5 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».