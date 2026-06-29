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О космосе, хирургии и пути к мечте – Анастасия Ленкова в «Рецепте настоящего белоруса»

29 июня 2026 18:16
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси.

О космосе, хирургии и пути к мечте – Анастасия Ленкова в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Приветствую на нашей планете «Рецепт настоящего белоруса». 

Анастасия Ленкова:
Кухня – это не только про еду. Это про людей, про традиции, про память. Голубцов, кстати, нет в космическом питании. 

Александр Осенко:
А борщ?

О космосе, хирургии и пути к мечте – Анастасия Ленкова в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Анастасия Ленкова:
А борщ есть. 

Александр Осенко:
Что было раньше? Желание полететь в космос либо стать хирургом? 

Анастасия Ленкова:
Если бы я не распределилась в РНПЦ, возможно, космоса не было бы. 

Александр Осенко:
Какие суеверия в Звездном городке у космонавтов? 

Анастасия Ленкова:
Считается плохой приметой, если основной экипаж увидит свою ракету. 

Александр Осенко:
Вы сейчас изучаете микрокосмос? 

О космосе, хирургии и пути к мечте – Анастасия Ленкова в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Анастасия Ленкова:
Можно и так сказать. Один эксперимент хочу реализовать космический. Отправить онкологические клетки на орбиту, провести противоопухолевую терапию. 

Александр Осенко:
Какие у вас были эмоции и впечатления, когда стояли рядом с нашим Президентом? 

Анастасия Ленкова:
По-отцовски. Тепло. Батька есть Батька. 

Александр Осенко:
Видите, в нашей суверенной Беларуси можно всего добиться. Даже в космос полететь. Только надо к этому стремиться и этого очень хотеть. 

Смотрите новый выпуск 5 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь». 

# Интервью # Анастасия Ленкова # Александр Осенко

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