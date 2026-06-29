О космосе, хирургии и пути к мечте – Анастасия Ленкова в «Рецепте настоящего белоруса»

Анастасия Ленкова: Кухня – это не только про еду. Это про людей, про традиции, про память. Голубцов, кстати, нет в космическом питании.

Анастасия Ленкова: Если бы я не распределилась в РНПЦ, возможно, космоса не было бы.

Александр Осенко: Что было раньше? Желание полететь в космос либо стать хирургом?

Анастасия Ленкова:

Можно и так сказать. Один эксперимент хочу реализовать космический. Отправить онкологические клетки на орбиту, провести противоопухолевую терапию.

Александр Осенко:

Какие у вас были эмоции и впечатления, когда стояли рядом с нашим Президентом?

Анастасия Ленкова:

По-отцовски. Тепло. Батька есть Батька.

Александр Осенко:

Видите, в нашей суверенной Беларуси можно всего добиться. Даже в космос полететь. Только надо к этому стремиться и этого очень хотеть.