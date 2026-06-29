Стала известна программа мероприятий на 3 июля в Минске

Наша страна готовится отметить главный государственный праздник – День Независимости Беларуси. Мероприятия 3 июля охватят все регионы. Основные по традиции пройдут в Минске. Гулянья у столичного Дворца спорта развернутся с полудня до 9 часов вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гостей ждет насыщенная праздничная программа с участием популярных исполнителей, юных артистов, а также ведущих коллективов страны. Еще одна масштабная локация разместится в Верхнем городе, где выступит Президентский оркестр Беларуси. Всего в Минске развернутся около 20 районных площадок.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Подготовлена насыщенная концертная программа, ярмарки, мастер-классы, спортивные какие-то активности. Большой праздничный концерт будет у стелы «Минск – город-герой». Начнется он в 21:00 и завершится в 12 часов ночи. Традиционно будет акция «Споем гимн вместе». По завершении всех праздничных мероприятий финальной точкой будет праздничный фейерверк, который будет дан в семи точках города.

Подробную программу празднования Дня Независимости Беларуси в столице можно найти на сайте Мингорисполкома.