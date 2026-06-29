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НОК Беларуси и провайдер А1 реализуют спортивно-благотворительный проект

29 июня 2026 18:20
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Как превратить минуты добра в реальную помощь детям? Участники большого спортивного праздника, организованного НОК Беларуси и провайдером А1, точно знают. Проект «Олимпийский день в одном ритме с А1» проходил по всей стране на протяжении почти двух недель и объединил всех, кто готов в прямом смысле двигаться для доброго дела. События финального дня стали настоящим спортивным праздником для собравшихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОК Беларуси и провайдер А1 реализуют спортивно-благотворительный проект-2

Праздник стал не просто спортивным событием, а проектом с благотворительной целью. Участники инициативы собирали минуты добра, а А1 в свою очередь направил средства на помощь детям. Поучаствовать стоило, дополнительным стимулом стали подарки от организаторов. Но, пожалуй, самым ожидаемым бонусом оказалась возможность провести вечер на праздничном концерте. 

НОК Беларуси и провайдер А1 реализуют спортивно-благотворительный проект-4

Все желающие, прошедшие регистрацию, могли попробовать свои силы в разных активностях. Помогали в этом профессионалы спорта высших достижений: Динара и Антон Смольские, Александр Глеб, Сергей Рутенко и многие другие. Особый восторг вызвало появление четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Глядя на лица ребят, которые сегодня тоже переходят от станции к станции, от вида спорта к виду спорта, очень становится приятно, радостно за то, что спорт как вдохновлял людей, так и вдохновляет.

НОК Беларуси и провайдер А1 реализуют спортивно-благотворительный проект-6

В завершении проекта общее количество минут добра составило более 3 миллионов, а президент НОК Виктор Лукашенко и директор унитарного предприятия А1 Гельмут Дуз выполнили благотворительную миссию проекта, передав сертификат на 50 тысяч белорусских рублей фонду «Прикосновение к жизни».

Лариса Ивашкевич, учредитель фонда «Прикосновение к жизни»:
Мы сможем помочь огромному количеству людей. И, конечно, мое сердце переполняется радостью, счастьем. Побольше таких проектов и побольше добрых людей.

НОК Беларуси и провайдер А1 реализуют спортивно-благотворительный проект-8

Вечером на сцене выступили группы IODO BAND, Dabro и диджей-дуэт Police in Paris.

Владислав Ковчук, участник диджей-дуэта Police in Paris:
Помогать всегда очень хорошо, мы за такие инициативы. Плюс это первое выступление на стадионе в родном городе. Это вдвойне приятно.

НОК Беларуси и провайдер А1 реализуют спортивно-благотворительный проект-10

Иван Засидкевич, участник группы Dabro:
Круто, что это подсвечиватся, на этом делается акцент.

Михаил Засидкевич, участник группы Dabro:
Если мы еще становимся частичкой этого, как-то со своей стороны кого-то замотивируем, завлечем, приобщим – только круто.

Так у всех желающих благодаря «Олимпийскому дню в одном ритме с А1» была возможность не только активно провести время, но и стать частью большого доброго дела.

*На правах рекламы.

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