НОК Беларуси и провайдер А1 реализуют спортивно-благотворительный проект

Как превратить минуты добра в реальную помощь детям? Участники большого спортивного праздника, организованного НОК Беларуси и провайдером А1, точно знают. Проект «Олимпийский день в одном ритме с А1» проходил по всей стране на протяжении почти двух недель и объединил всех, кто готов в прямом смысле двигаться для доброго дела. События финального дня стали настоящим спортивным праздником для собравшихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник стал не просто спортивным событием, а проектом с благотворительной целью. Участники инициативы собирали минуты добра, а А1 в свою очередь направил средства на помощь детям. Поучаствовать стоило, дополнительным стимулом стали подарки от организаторов. Но, пожалуй, самым ожидаемым бонусом оказалась возможность провести вечер на праздничном концерте.

Все желающие, прошедшие регистрацию, могли попробовать свои силы в разных активностях. Помогали в этом профессионалы спорта высших достижений: Динара и Антон Смольские, Александр Глеб, Сергей Рутенко и многие другие. Особый восторг вызвало появление четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Глядя на лица ребят, которые сегодня тоже переходят от станции к станции, от вида спорта к виду спорта, очень становится приятно, радостно за то, что спорт как вдохновлял людей, так и вдохновляет.

В завершении проекта общее количество минут добра составило более 3 миллионов, а президент НОК Виктор Лукашенко и директор унитарного предприятия А1 Гельмут Дуз выполнили благотворительную миссию проекта, передав сертификат на 50 тысяч белорусских рублей фонду «Прикосновение к жизни». Лариса Ивашкевич, учредитель фонда «Прикосновение к жизни»:

Мы сможем помочь огромному количеству людей. И, конечно, мое сердце переполняется радостью, счастьем. Побольше таких проектов и побольше добрых людей.

Вечером на сцене выступили группы IODO BAND, Dabro и диджей-дуэт Police in Paris. Владислав Ковчук, участник диджей-дуэта Police in Paris:

Помогать всегда очень хорошо, мы за такие инициативы. Плюс это первое выступление на стадионе в родном городе. Это вдвойне приятно.