Акции протеста прошли в Германии и США. Против чего выступают местные жители?

Новости мира. В США поствыборные страсти накаляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вашингтоне после марша в поддержку действующего президента произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа.
Дональд Трамп допустил своё поражение на выборах президента США
Митинг прошел днем, на нем присутствовал и сам американский лидер. А ближе к вечеру на улицах начались потасовки. Столкновения и драки продолжались всю ночь. В ситуацию пришлось вмешиваться полиции. Арестованы около 20 человек.
Пришлось разгонять протесты и правоохранителям Германии. Так, во Франкфурте-на-Майне демонстранты, собравшиеся в центре города на акцию против антиковидных ограничений, не соблюдали социальную дистанцию, многие из них были без защитных масок. Митингующие проигнорировали призывы стражей правопорядка разойтись. Полиция применила водометы.