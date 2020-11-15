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Акции протеста прошли в Германии и США. Против чего выступают местные жители?

15 ноября 2020 11:52
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Новости мира. В США поствыборные страсти накаляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вашингтоне после марша в поддержку действующего президента произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа.

Дональд Трамп допустил своё поражение на выборах президента США

Акции протеста прошли в Германии и США. Против чего выступают местные жители?-1

Митинг прошел днем, на нем присутствовал и сам американский лидер. А ближе к вечеру на улицах начались потасовки. Столкновения и драки продолжались всю ночь. В ситуацию пришлось вмешиваться полиции. Арестованы около 20 человек.

Акции протеста прошли в Германии и США. Против чего выступают местные жители?-4

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Акции протеста прошли в Германии и США. Против чего выступают местные жители?-7

Пришлось разгонять протесты и правоохранителям Германии. Так, во Франкфурте-на-Майне демонстранты, собравшиеся в центре города на акцию против антиковидных ограничений, не соблюдали социальную дистанцию, многие из них были без защитных масок. Митингующие проигнорировали призывы стражей правопорядка разойтись. Полиция применила водометы.

Акции протеста прошли в Германии и США. Против чего выступают местные жители?-10

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# Акции протеста # Фотофакт

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