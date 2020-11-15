Акции протеста прошли в Германии и США. Против чего выступают местные жители?

Новости мира. В США поствыборные страсти накаляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вашингтоне после марша в поддержку действующего президента произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа. Дональд Трамп допустил своё поражение на выборах президента США

Митинг прошел днем, на нем присутствовал и сам американский лидер. А ближе к вечеру на улицах начались потасовки. Столкновения и драки продолжались всю ночь. В ситуацию пришлось вмешиваться полиции. Арестованы около 20 человек.