Прямой эфир

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе

14 ноября 2020 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обмен прошел при посредничестве российских миротворцев.

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе-1

Напомним, 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта договорились остановиться на занятых ими позициях и разместить в регионе российских миротворцев.

Тем временем МИД России призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Нагорного Карабаха.

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе-4

Читайте также:

Жители отдельных районов Нагорного Карабаха готовятся к массовому переезду

Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху

Одни устроили беспорядки, другие праздновали. Как отреагировали в Армении и Азербайджане на соглашение о перемирии?

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый антирекорд в Украине: более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
14 ноября 2020 11:56

Новый антирекорд в Украине: более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Молдове день тишины перед вторым туром президентских выборов
14 ноября 2020 11:53

В Молдове день тишины перед вторым туром президентских выборов

Дональд Трамп допустил своё поражение на выборах президента США
14 ноября 2020 11:35

Дональд Трамп допустил своё поражение на выборах президента США