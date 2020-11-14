Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обмен прошел при посредничестве российских миротворцев.

Напомним, 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта договорились остановиться на занятых ими позициях и разместить в регионе российских миротворцев.