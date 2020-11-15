В Молдове второй тур президентских выборов. Работают более 2 тысяч избирательных участков

Новости Молдовы. В Молдове – второй тур президентских выборов. На высший пост претендуют действующий глава государства Игорь Додон и лидер оппозиционной партии Майа Санду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК констатирует, что голосование проходит без нарушений. В стране и за рубежом работают более 2 тысяч избирательных участков. За президентской гонкой следят почти 2,5 тысячи национальных и международных наблюдателей.