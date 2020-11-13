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Полиция избила протестующих около Национального стадиона в Варшаве

13 ноября 2020 20:45
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Новости Польши. Польская полиция устроила жесткое избиение протестующих около Национального стадиона в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующих зажали на лестнице, образовав своеобразный коридор. Такой прием позволил всех спускающихся избивать дубинками.

Полиция избила протестующих около Национального стадиона в Варшаве-1

На этих кадрах видно, что один человек, скрючившись от боли, лежит на ступеньках и закрывает голову руками. Других людей прижали к стене и били дубинками без разбору.

Полиция избила протестующих около Национального стадиона в Варшаве-4

При этом ни один польский или европейский политик не сказал ни слова в защиту людей. 

Полиция избила протестующих около Национального стадиона в Варшаве-7

По всей Польше уже несколько недель не прекращаются многотысячные акции протеста, которые начались после решения Конституционного суда, ужесточившего запрет на аборты. Позже к митингующим присоединились фермеры и предприниматели. Они выступают против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Полиция избила протестующих около Национального стадиона в Варшаве-10

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# Акции протеста # Фотофакт

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