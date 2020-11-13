Полиция избила протестующих около Национального стадиона в Варшаве

Новости Польши. Польская полиция устроила жесткое избиение протестующих около Национального стадиона в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующих зажали на лестнице, образовав своеобразный коридор. Такой прием позволил всех спускающихся избивать дубинками.

На этих кадрах видно, что один человек, скрючившись от боли, лежит на ступеньках и закрывает голову руками. Других людей прижали к стене и били дубинками без разбору.

При этом ни один польский или европейский политик не сказал ни слова в защиту людей.