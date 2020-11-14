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Экс-глава СНБ Армении задержан по подозрению в подготовке убийства Пашиняна

14 ноября 2020 18:52
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В Армении задержан бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-глава СНБ Армении задержан по подозрению в подготовке убийства Пашиняна-1

По словам представителя защиты, он подозревается в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна и узурпации власти.

Ванецян был назначен главой Службы нацбезопасности в 2018 году, однако в сентябре 2019 года он покинул свой пост, выступив с критикой властей. В настоящее время он является лидером партии «Отечество».

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Никол Пашинян # Артур Ванецян # Фотофакт

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