В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах

Новости Турции. В Турции запретили курить в общественных местах. Таким образом власти пытаются замедлить всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В Турции запретили курить в общественных местах. Таким образом власти пытаются замедлить всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея проста: для того, чтобы покурить, люди снимают или спускают с лица маску, что повышает риск заражения. Новые правила уже вступили в силу. Запрет действует на многолюдных улицах, проспектах и площадях, а также на остановках общественного транспорта.
В Турции COVID-19 диагностирован более чем у 400 тысяч граждан. Свыше 11 тысяч человек умерли от этого заболевания.