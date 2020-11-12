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В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах

12 ноября 2020 09:48
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Новости Турции. В Турции запретили курить в общественных местах. Таким образом власти пытаются замедлить всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах-1

Идея проста: для того, чтобы покурить, люди снимают или спускают с лица маску, что повышает риск заражения. Новые правила уже вступили в силу. Запрет действует на многолюдных улицах, проспектах и площадях, а также на остановках общественного транспорта.

В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах-4

В Турции COVID-19 диагностирован более чем у 400 тысяч граждан. Свыше 11 тысяч человек умерли от этого заболевания.

# Коронавирус # Фотофакт

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