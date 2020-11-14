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Новый антирекорд в Украине: более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

14 ноября 2020 11:56
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Новости мира. В США зафиксировали рекордный прирост заражений за сутки – почти 155 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техас стал первым штатом, в котором количество инфицированных превысило 1 миллион. Теперь к нему присоединилась и Калифорния.

Новый антирекорд в Украине: более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки-1

Новый антирекорд снова в Украине – более 12,5 тысячи новых случаев. 14 ноября в стране начал действовать карантин выходного дня. По субботам и воскресеньям в течение трех недель не будут работать кафе и рестораны, часть магазинов, а также фитнес-центры и развлекательные учреждения.

Новый антирекорд в Украине: более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки-4

Тем временем к странам, где действуют жесткие ограничения из-за COVID, присоединился Ливан. В стране вводят повторный карантин до 30 ноября.

# Коронавирус # Фотофакт

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