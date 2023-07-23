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Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту

23 июля 2023 19:53
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Зерно как оружие. Весь мир следил за тем, как разворачиваются события вокруг зерновой сделки, которая ушла в историю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это последний корабль, который покинул украинский порт в рамках черноморской инициативы. В понедельник Россия объявила, что покидает соглашение.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-1

Мало того, что ни одно из условий Москвы в рамках зерновой сделки толком не выполнили, а Киев использовал коридоры в военных целях, так и те, кому продовольствие было нужнее всего, получали крохи с барского стола. В страны Африки поступило около 3 % от общего объема поставок. Все остальное оседало в Азии, на Ближнем Востоке, в Западной Европе, где украинское зерно стало настоящим яблоком раздора.

На фоне протестов фермеров Брюссель ограничил импорт украинского продовольствия в ряде стран. Эмбарго действует до 15 сентября. Но Варшава уже заявила, что закроет границы с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-4

О том, что думать нужно прежде всего об экономике и полагаться в этом деле только на себя, на селекторном совещании говорил и президент, приводя в пример Европу, где чуть коснулось экономики, дружба с Киевом сразу врозь.

Лукашенко: все так радели за Украину, что отказались пускать к себе украинскую продукцию.

Видимо, просто наелись в Европе украинского зерна. Больше не лезет. Россия заявила, что продолжит поставлять продовольствие в страны Африки бесплатно.

А вот что делать Украине и какие политические игры идут вокруг зерна и хлеба, разбирались наши корреспонденты.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-7

Время – сжигать мосты, посчитали в Киеве. Надежда умирает последней, и шанс встретиться за столом переговоров еще был. Но украинская сторона упорно эту возможность блокирует. ЧП на Крымском мосту. Очередное. Двое погибших – семейная пара. Их дочь получила ранения средней тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-10

Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-13

Совершена атака в разгар летнего сезона, когда полуостров просто усеян туристами, а мост – автомобилями.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-16

Игорь Котов, житель Минска:
Во время взрыва на мосту мы были с семьей в Новом Свете около Судака. Рано утром я просматривал новости мировые и увидел это. В начале я не поверил, я подумал, что это вброс ЦИПСО, украинских пропагандистских служб. Потом увидел сообщение правительства Крыма, и, вы знаете, оно успокоило. Заверили, что в течение суток движение восстановится.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-19

Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и военно-морских сил к происшествию. По их данным, переправу атаковали надводные дроны. В Верховной раде ЧП назвали цитата: «огромным успехом Украины». А причастных к нападению предложили представить к госнаградам.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-22

Владимир Зеленский, президент Украины:
Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-25

На Западе в причастности Украины не сомневались. И рассуждали не о жертвах, а о выгоде, которую принесла данная атака Киеву. Впрочем, украинский цинизм оценили не все.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-28

«Подрыв Крымского моста – это атака на гражданскую инфраструктуру. Это попытка украинских властей всеми путями добиться эскалации процесса, чтобы и дальше выклянчивать у Запада военно-экономическую помощь», сказал РИА Новости Вальдемар Гердт, член партии «Альтернатива для Германии».

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-31

Эксперты два и два сложили быстро: некоторые из них уверены, что атака на Крымский мост связана с зерновой сделкой. О намерении разорвать соглашения речь шла давно. И, наконец, Россия объявила о своем решении официально.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-34

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-37

Суть договоренностей состояла в том, что Москва открывала безопасные морские коридоры для украинского зерна. И этот пункт был выполнен. Вторая часть сделки – отмена введенных против России санкции, которые ограничивают экспорт сельхозпродукции. Но участники соглашений решили подразнить Москву.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-40

Владимир Путин, президент России:
Нужно учитывать и российские интересы, это логистика, страхование, движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего! Подчеркиваю – ничего не было сделано. Все игра в одни ворота.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-43

Предназначалось зерно – по крайней мере на бумагах – Африка. На деле беднейшие страны его почти не видели. До конечной цели добрались не больше 3 % грузов. Эти данные, не скрывая, опубликовал Совет Европы. Так гуманитарный проект превратился в коммерческий. А Китай, Испания, Италия, Нидерланды и Турция суммарно получили 60 % от объема продукции.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-46

Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам:
Мировые цены на зерно сильно подскочили. Это настоящая угроза для миллионов людей. Многие будут голодать – еще больше могут умереть.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-49

Главный вопрос Черноморской сделки – даже не зерно, а удобрения, экспорт которых так и не был разблокирован. Их поставляют всего пять-шесть стран в мире. В том числе, Беларусь и Россия.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-52

Виталий Романовский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Российская сторона в силу давней традиции, необходимости обеспечения взаимосвязи государств глобального юга, оно будет поддерживать функционирование этих магистралей. Возможно, это будет не через морские коридоры.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-55

Под видом польского, болгарского и румынского зерна в ЕС массово ввозили «серое» из Украины, которое стоило примерно в два раза дешевле. Цены на рынке обвалились. Фермеры посчитали убытки и вышли на улицы. А ряд стран и вовсе запретил ввоз украинского – равно некачественного – зерна.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-58

После заявлений Кремля цена фьючерсов на пшеницу быстро пошла вверх. Теперь о возможном продовольственном кризисе трубят в Европе на всех углах. Ожидаемо беспокоятся в Турции. Еще бы, ведь страна получила 2,5 тонны украинского зерна. Ну а дальше всех в глупости зашла Украина. Она предложила возобновить зерновую сделку без России.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-61

Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции:
Украина пытается предложить альтернативу, но турецкая сторона считает, что Россию необходимо вернуть за стол переговоров. Любые решения, отличные от этого, могут представлять угрозу безопасности.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-64

Ну и главный обвинитель по процессу – ЕС – тоже не теряет хватку. Глава европейской дипломатии обвинил Россию в мировом голоде. Сказал, что Кремль использует зерно как оружие. А позже – заявил о поставках уже реального, а не аллегорического вооружения Украине.

Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту-67

Понимая, что на поле боя, в том числе экономическом, проиграли, из Украины попытаются выжать все соки. На Западе любят делать все до последнего. Воевать – до последнего украинца. Вывозить – до последнего зернышка.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков # Виталий Романовский # Мартин Гриффитс # Вальдемар Гердт # Фотофакт

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