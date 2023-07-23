Африканское зерно досталось Европе? Истинная причина теракта на Крымском мосту

Зерно как оружие. Весь мир следил за тем, как разворачиваются события вокруг зерновой сделки, которая ушла в историю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это последний корабль, который покинул украинский порт в рамках черноморской инициативы. В понедельник Россия объявила, что покидает соглашение.

Мало того, что ни одно из условий Москвы в рамках зерновой сделки толком не выполнили, а Киев использовал коридоры в военных целях, так и те, кому продовольствие было нужнее всего, получали крохи с барского стола. В страны Африки поступило около 3 % от общего объема поставок. Все остальное оседало в Азии, на Ближнем Востоке, в Западной Европе, где украинское зерно стало настоящим яблоком раздора. На фоне протестов фермеров Брюссель ограничил импорт украинского продовольствия в ряде стран. Эмбарго действует до 15 сентября. Но Варшава уже заявила, что закроет границы с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет.

О том, что думать нужно прежде всего об экономике и полагаться в этом деле только на себя, на селекторном совещании говорил и президент, приводя в пример Европу, где чуть коснулось экономики, дружба с Киевом сразу врозь. Лукашенко: все так радели за Украину, что отказались пускать к себе украинскую продукцию. Видимо, просто наелись в Европе украинского зерна. Больше не лезет. Россия заявила, что продолжит поставлять продовольствие в страны Африки бесплатно. А вот что делать Украине и какие политические игры идут вокруг зерна и хлеба, разбирались наши корреспонденты.

Время – сжигать мосты, посчитали в Киеве. Надежда умирает последней, и шанс встретиться за столом переговоров еще был. Но украинская сторона упорно эту возможность блокирует. ЧП на Крымском мосту. Очередное. Двое погибших – семейная пара. Их дочь получила ранения средней тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

– Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.

Совершена атака в разгар летнего сезона, когда полуостров просто усеян туристами, а мост – автомобилями.

Игорь Котов, житель Минска:

Во время взрыва на мосту мы были с семьей в Новом Свете около Судака. Рано утром я просматривал новости мировые и увидел это. В начале я не поверил, я подумал, что это вброс ЦИПСО, украинских пропагандистских служб. Потом увидел сообщение правительства Крыма, и, вы знаете, оно успокоило. Заверили, что в течение суток движение восстановится.

Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и военно-морских сил к происшествию. По их данным, переправу атаковали надводные дроны. В Верховной раде ЧП назвали цитата: «огромным успехом Украины». А причастных к нападению предложили представить к госнаградам.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована.

На Западе в причастности Украины не сомневались. И рассуждали не о жертвах, а о выгоде, которую принесла данная атака Киеву. Впрочем, украинский цинизм оценили не все.

«Подрыв Крымского моста – это атака на гражданскую инфраструктуру. Это попытка украинских властей всеми путями добиться эскалации процесса, чтобы и дальше выклянчивать у Запада военно-экономическую помощь», – сказал РИА Новости Вальдемар Гердт, член партии «Альтернатива для Германии».

Эксперты два и два сложили быстро: некоторые из них уверены, что атака на Крымский мост связана с зерновой сделкой. О намерении разорвать соглашения речь шла давно. И, наконец, Россия объявила о своем решении официально.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки.

Суть договоренностей состояла в том, что Москва открывала безопасные морские коридоры для украинского зерна. И этот пункт был выполнен. Вторая часть сделки – отмена введенных против России санкции, которые ограничивают экспорт сельхозпродукции. Но участники соглашений решили подразнить Москву.

Владимир Путин, президент России:

Нужно учитывать и российские интересы, это логистика, страхование, движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего! Подчеркиваю – ничего не было сделано. Все игра в одни ворота.

Предназначалось зерно – по крайней мере на бумагах – Африка. На деле беднейшие страны его почти не видели. До конечной цели добрались не больше 3 % грузов. Эти данные, не скрывая, опубликовал Совет Европы. Так гуманитарный проект превратился в коммерческий. А Китай, Испания, Италия, Нидерланды и Турция суммарно получили 60 % от объема продукции.

Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам:

Мировые цены на зерно сильно подскочили. Это настоящая угроза для миллионов людей. Многие будут голодать – еще больше могут умереть.

Главный вопрос Черноморской сделки – даже не зерно, а удобрения, экспорт которых так и не был разблокирован. Их поставляют всего пять-шесть стран в мире. В том числе, Беларусь и Россия.

Виталий Романовский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Российская сторона в силу давней традиции, необходимости обеспечения взаимосвязи государств глобального юга, оно будет поддерживать функционирование этих магистралей. Возможно, это будет не через морские коридоры.

Под видом польского, болгарского и румынского зерна в ЕС массово ввозили «серое» из Украины, которое стоило примерно в два раза дешевле. Цены на рынке обвалились. Фермеры посчитали убытки и вышли на улицы. А ряд стран и вовсе запретил ввоз украинского – равно некачественного – зерна.

После заявлений Кремля цена фьючерсов на пшеницу быстро пошла вверх. Теперь о возможном продовольственном кризисе трубят в Европе на всех углах. Ожидаемо беспокоятся в Турции. Еще бы, ведь страна получила 2,5 тонны украинского зерна. Ну а дальше всех в глупости зашла Украина. Она предложила возобновить зерновую сделку без России.

Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции:

Украина пытается предложить альтернативу, но турецкая сторона считает, что Россию необходимо вернуть за стол переговоров. Любые решения, отличные от этого, могут представлять угрозу безопасности.

Ну и главный обвинитель по процессу – ЕС – тоже не теряет хватку. Глава европейской дипломатии обвинил Россию в мировом голоде. Сказал, что Кремль использует зерно как оружие. А позже – заявил о поставках уже реального, а не аллегорического вооружения Украине.