Лукашенко: все так радели за Украину, что отказались пускать к себе украинскую продукцию

Новости Беларуси. Девять миллионов тонн нового урожая – таков прогноз правительства на 2023 год. Корректировки внесли погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, как накануне отметил глава государства, уборочная только началась, необходимо сохранить зерно, которое не погибло из-за заморозков и засухи.

В числе наиболее острых проблем – неготовность техники, а также ситуация с приписками. Надзорные органы установили 185 случаев, когда техника готова к работе лишь на бумаге. Эта проблема часто встречается в Минской, Гродненской и Витебской областях. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на соблюдение порядка и дисциплины. МВД и МЧС должны обеспечить защиту от пожаров, нельзя чтобы загорелась уборочная, подчеркнул глава государств. Также президент призвал рассчитывать силы и ресурсы. Ждать помощи не приходится. Яркий тому пример – Украина.