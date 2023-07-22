Лукашенко: все так радели за Украину, что отказались пускать к себе украинскую продукцию
Новости Беларуси. Девять миллионов тонн нового урожая – таков прогноз правительства на 2023 год. Корректировки внесли погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, как накануне отметил глава государства, уборочная только началась, необходимо сохранить зерно, которое не погибло из-за заморозков и засухи.
В числе наиболее острых проблем – неготовность техники, а также ситуация с приписками. Надзорные органы установили 185 случаев, когда техника готова к работе лишь на бумаге. Эта проблема часто встречается в Минской, Гродненской и Витебской областях. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на соблюдение порядка и дисциплины. МВД и МЧС должны обеспечить защиту от пожаров, нельзя чтобы загорелась уборочная, подчеркнул глава государств. Также президент призвал рассчитывать силы и ресурсы. Ждать помощи не приходится. Яркий тому пример – Украина.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все такие рачительные, все так помогают Украине. И все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно из Украины. Поляки, другие так радели за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию из Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок. Поэтому мы должны организоваться, мобилизоваться, спланировать нашу работу, чтобы наш народ был накормлен, одет и обут. Вы видите, что происходит вокруг. Часто вас прошу и вам напоминаю, главное, чтобы был мир и покой – это экономика.
Жатва – всегда вопрос номер один. Сегодня время для рывка и упорной работы на полях, ведь от этого зависит продуктовая корзина белорусов, обеспечение переработчиков сырьем, а также запасы для сферы животноводства. Что будет завтра или в следующем году, никто не знает, подчеркнул Александр Лукашенко. Поэтому необходимо создавать запасы и резервы.
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