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Панды-близнецы отметили день рождения в китайском зоопарке. Для них приготовили торт из бамбука и фруктов

23 июля 2023 14:30
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Новости Китая. Вечеринка по случаю дня рождения в китайском зоопарке. Поздравления принимают панды-близнецы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пару секунд старше самец. Его зовут Ю Кэ, и сейчас он весит 29 килограммов. Вес девочки Ю Ай оставим в секрете.

Панды-близнецы отметили день рождения в китайском зоопарке. Для них приготовили торт из бамбука и фруктов-1

Для медвежат этот праздник первый в жизни. И, конечно, он не обошелся без подарков. Сотрудники зоопарка изготовили потрясающий торт из бамбука и фруктов. Панды поспешили разобрать его на кусочки. Но гораздо больше праздничного угощения малышей заинтересовали смотрители.

Панды-близнецы отметили день рождения в китайском зоопарке. Для них приготовили торт из бамбука и фруктов-4

За ними медвежата гонялись куда активнее, а за всем происходящим наблюдали десятки посетителей.

# Зоопарк # Новости Китая # Фотофакт

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