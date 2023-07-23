Панды-близнецы отметили день рождения в китайском зоопарке. Для них приготовили торт из бамбука и фруктов

Новости Китая. Вечеринка по случаю дня рождения в китайском зоопарке. Поздравления принимают панды-близнецы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пару секунд старше самец. Его зовут Ю Кэ, и сейчас он весит 29 килограммов. Вес девочки Ю Ай оставим в секрете.

Для медвежат этот праздник первый в жизни. И, конечно, он не обошелся без подарков. Сотрудники зоопарка изготовили потрясающий торт из бамбука и фруктов. Панды поспешили разобрать его на кусочки. Но гораздо больше праздничного угощения малышей заинтересовали смотрители.