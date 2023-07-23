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Украинским детям пытаются привить ЛГБТ-ценности. Какое воспитание наследуют подрастающие славяне на Западе?

23 июля 2023 17:36
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Пока украинские политики заняты распродажей государственного имущества, а европейские строчат санкции и обвинения против Беларуси и России, очередную порцию мы получили на «Неделе» о якобы насильственной депортации детей Донбасса в Беларусь. Дети на самом деле в опасности, но исходит это не от нас.

Украинским детям пытаются привить ЛГБТ-ценности. Какое воспитание наследуют подрастающие славяне на Западе?-1

В интернете – загуглите сами – просто полно информации о том, что у украинцев в ЕС отбирают детей. Для каких целей, можем только догадываться. Но и этого делать не хочется. Только одна из версий, что их пристраивают в ЛГБТ-семьи.

Украинским детям пытаются привить ЛГБТ-ценности. Какое воспитание наследуют подрастающие славяне на Западе?-4

В ЕС выехали около 8 миллионов граждан Украины, в основном это женщины с детьми. Они живут на пособие, не имеют права работать и не могут содержать ребенка. Так дети попадают в зону риска даже безо всякой ювенальной юстиции. А чтобы вырвать ребенка из семьи, достаточно просто устного сигнала, что есть какая-то опасность. Дальше судебное разбирательство с минимальными шансами восстановить родительские права.

Украинским детям пытаются привить ЛГБТ-ценности. Какое воспитание наследуют подрастающие славяне на Западе?-7

При этом украинское консульство никак не защищает своих граждан – если они получают статус беженца, на них распространяются законы страны пребывания, и собирать какие-то украинские документы больше не имеет смысла. Многие при этом не знают языка, не имеют средств на адвоката, и, таким образом, лишение родительских прав можно поставить на поток. А по статистике, например, в Германии по суду возвращают только одного ребенка из 100.

Украинским детям пытаются привить ЛГБТ-ценности. Какое воспитание наследуют подрастающие славяне на Западе?-10

Но даже если семья соблюдает все требования, то ребенка все равно не получится воспитывать так, как хочется. Дети обязаны посещать детский сад и школу. И вот там активно продвигают ЛГБТ-повестку.

Украинским детям пытаются привить ЛГБТ-ценности. Какое воспитание наследуют подрастающие славяне на Западе?-13

Помните, мы уже рассказывали, как в Берлине открыли детский сад, где все воспитатели нетрадиционной ориентации. В таких учреждениях мальчиков переодевают в женскую одежду и наоборот, запрещают использовать местоимения «он», «она», слова «мальчик» и «девочка». Понятно, что украинцам это чуждо. Но приходится мириться с тем, что дают.

# Беженцы # Фотофакт

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