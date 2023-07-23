Украинским детям пытаются привить ЛГБТ-ценности. Какое воспитание наследуют подрастающие славяне на Западе?

Пока украинские политики заняты распродажей государственного имущества, а европейские строчат санкции и обвинения против Беларуси и России, очередную порцию мы получили на «Неделе» о якобы насильственной депортации детей Донбасса в Беларусь. Дети на самом деле в опасности, но исходит это не от нас.

В интернете – загуглите сами – просто полно информации о том, что у украинцев в ЕС отбирают детей. Для каких целей, можем только догадываться. Но и этого делать не хочется. Только одна из версий, что их пристраивают в ЛГБТ-семьи.

В ЕС выехали около 8 миллионов граждан Украины, в основном это женщины с детьми. Они живут на пособие, не имеют права работать и не могут содержать ребенка. Так дети попадают в зону риска даже безо всякой ювенальной юстиции. А чтобы вырвать ребенка из семьи, достаточно просто устного сигнала, что есть какая-то опасность. Дальше судебное разбирательство с минимальными шансами восстановить родительские права.

При этом украинское консульство никак не защищает своих граждан – если они получают статус беженца, на них распространяются законы страны пребывания, и собирать какие-то украинские документы больше не имеет смысла. Многие при этом не знают языка, не имеют средств на адвоката, и, таким образом, лишение родительских прав можно поставить на поток. А по статистике, например, в Германии по суду возвращают только одного ребенка из 100.

Но даже если семья соблюдает все требования, то ребенка все равно не получится воспитывать так, как хочется. Дети обязаны посещать детский сад и школу. И вот там активно продвигают ЛГБТ-повестку.