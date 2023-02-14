«Уже создана своя инфраструктура». Как Минск готовится принять гостей II Игр стран СНГ?

Новости Беларуси. Туристический потенциал Минска растет. За 2022-й год столичные гостиницы приняли гостей из 170 стран мира. Почти 70 % из них – россияне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Туристический потенциал Минска растет. За 2022-й год столичные гостиницы приняли гостей из 170 стран мира. Почти 70 % из них – россияне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Появились и три новых современных гостиничных комплекса. К слову, пик посещаемости белорусской столицы пришелся на сентябрь – в канун дня 955-летия Минска. В этот период заполняемость отелей превысила 60 %. Впереди еще одно знаковое событие. В начале августа в столице пройдут масштабные международные соревнования – II игры стран СНГ. Активная подготовка к приему спортсменов, болельщиков и туристов уже идет.
Алексей Русакевич, директор учреждения «Информационно-туристский центр «Минск»:
Минск на сегодня, можно считать, уже готов к приему. Уже создана своя инфраструктура, которая позволяет принимать самые крупные, мировые мероприятия. Поэтому Минск не стоит, развивается в этом плане, по сути, у нас 53 гостиницы на сегодня, которые готовы комфортабельно и с соответствующим сервисом принять и участников соревнований, и гостей города.
Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Мы наблюдаем больше поток из Российской Федерации. И у нас между городами-побратимами заключены договорные отношения в этом направлении. То есть мы обмениваемся информационными материалами и участвуем в различных выставках.
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Для торговли в 2022 году стал юбилей Минска. Было большое количество зарубежных делегаций, в основном это Российская Федерация. Большое количество дней проводились ярмарки, это было локации не только у Дворца спорта традиционные, мы попробовали новую локацию в Верхнем городе.
В Минске активно развивают 11 направлений туризма. В 2023 году в каждом районе столицы появятся свои экскурсионные веломаршруты, которые объединят в единую городскую артерию. Также готовится новая программа летнего музыкально-туристического сезона.
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