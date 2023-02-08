Ищете места с привидениями в Беларуси? Вот одно, где точно живёт призрак

Выходной – отличный повод взять экипаж и устроить вояж в XVIII век! Дамы и кавалеры, делаем остановку в деревне Скоки на Брестчине. Старинная усадьба Немцевичей очарует своей красотой, а мяучный сотрудник Тиша станет отличным гидом.

В программе для туристов рождественские, майские и осенние балы с играми, танцами и отличным настроением. И если вы давно мечтали оказаться в одной эпохе с Дубровским или госпожой Бовари, вам точно сюда!

– А домовенок есть у вас с XVIII столетия?

– Конечно, есть интересные моменты, легенды про эту усадьбу. В советское время здесь была обычная школа. Учителя жили в этой усадьбе. Они говорили, что иногда наблюдался какой-то странный шум, движения. Привидение прислуги. Никого не пугали, но иногда давали о себе знать.

Одно известно – встреча с «оно» сулит удачу. Приятного путешествия!

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