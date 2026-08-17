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Реконструкцию парка Челюскинцев планируют начать в октябре

17 августа 2026 17:44
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Парк Челюскинцев ждет масштабное обновление. Реконструкцию начнут уже в октябре 2026 года, а завершить все работы планируют к концу 2027-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

За это время полностью заменят инженерные сети, обновят покрытие на центральной аллее и установят современную подсветку. Но главные изменения коснутся развлекательной инфраструктуры. На смену старым аттракционам, таким как «Колесо обозрения», «Катальная гора» и «Ладья», придут современные комплексы. Также модернизируют детскую площадку, обустроят новые игровые зоны, а также приведут в порядок футбольное поле и волейбольную площадку. 

Реконструкцию парка Челюскинцев планируют начать в октябре-2

Андрей Процук, начальник производственного отдела УП «Минскзеленстрой»:
Работы по благоустройству и перекладке инженерных коммуникаций мы планируем закончить к началу летнего сезона 2027 года. Монтаж и поставка оборудования, то бишь аттракционов, до конца 2027 года. Приступить к непосредственному строительству мы планируем по окончании летнего сезона этого года, то есть октябрь-ноябрь 2026 года. 

На время реконструкции парк останется открытым – гулять можно будет в тех местах, где не идут строительные работы.

# Парки # Парки Минска # Андрей Процук

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