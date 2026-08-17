Реконструкцию парка Челюскинцев планируют начать в октябре

Парк Челюскинцев ждет масштабное обновление. Реконструкцию начнут уже в октябре 2026 года, а завершить все работы планируют к концу 2027-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За это время полностью заменят инженерные сети, обновят покрытие на центральной аллее и установят современную подсветку. Но главные изменения коснутся развлекательной инфраструктуры. На смену старым аттракционам, таким как «Колесо обозрения», «Катальная гора» и «Ладья», придут современные комплексы. Также модернизируют детскую площадку, обустроят новые игровые зоны, а также приведут в порядок футбольное поле и волейбольную площадку.