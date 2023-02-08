Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи

Шляхетский род Немцевичей был известен в Великом княжестве Литовском с XVI века. Его представители всегда были видными государственными и общественными деятелями. С XVII века к фамилии добавилась приставка Урсын, что в переводе с латинского означает «медведь».

Символичен и родовой герб с изображением косолапого. Помимо роскошной усадьбы было два флигеля: для прислуги и конюшни. Ян владел большим конезаводом. Разводили чистокровных английских скакунов, которые показывали блестящие результаты на соревнованиях. Кот Тиша станет отличным гидом, а после экскурсии отдохните в местном парке. Что интересного в деревне Скоки? Читайте здесь.

О вкладе Немцевичей в жизнь белорусских земель можно говорить долго. Станислав был губернатором Гродно. Ян Младший – первым президентом Бреста в начале XIX века, а-ля мэр сегодня. Но прославил род на весь мир Юлиан. Видный политический и общественный деятель, писатель, биограф первого президента США Джорджа Вашингтона. Он стал послом на Великий Сейм во время Речи Посполитой, участвовал в открытии Академии наук в Варшаве и оставил после себя литературное наследие.

Под его перо попадала история, публицистика, политика, байки и стихи. Многогранная личность. Из путешествий он частенько привозил ценные книги, выкупил даже несколько зарисовок Леонардо да Винчи и Ван Дейка. Кабинет и библиотеку воссоздали в духе времени. Дела на проводе.

Владимир Лишик, научный сотрудник историко-мемориального музея «Усадьба Немцевичей»:

Здесь как раз представители нашего Брестского края. И Крашевский, и справа Юлиан Немцевич, и более ранний период, где есть Казимир Лыщинский, святой Афанасий Брестский, епископ Потей. Это люди, которые родились на Брестчине и оставили после себя литературное наследие – дневники, воспоминания, книги, произведения.

– Ну, да, здесь такая атмосфера, что хочется что-нибудь написать.

– Безусловно. Сам Юлиан тоже написал достаточно известную пьесу «Возвращение депутата», которая ставилась в театрах, в том числе были большие аншлаги. Она оказала значительное влияние на известного нам Грибоедова, который в 1814 году служил в Бресте. Он был полиглотом, знакомился с местной литературой на разных языках.

«Горе от ума», можно смело говорить, было написано под влиянием пьесы Юлиана Немцевича «Возвращение депутата». Притом, что анализ текста проводили не только мы, сотрудники музея, но и кандидат филологических наук Татьяна Шахматова из России.

Город засыпает, просыпается мафия. В свободные время хозяева любили порезаться в картишки. Известен забавный случай, когда Ян Немцевич с компанией решил проучить соседа-соню. В очередной раз, когда он задремал в поисках козыря, погасили свечи и подняли шум. Здесь подписали договор об окончании Первой мировой. Показываем белорусскую усадьбу XVIII века, о которой вы могли не знать – подробности.

Отдельная глава в истории усадьбы связана с принцем Леопольдом Баварским, который называл ее маленький замочек в Скоках. В годы Первой мировой дом почти два года служил ставкой командующего Восточным германским фронтом. Так сказать, секретная резиденция.

В 1939-м Немцевичи покинули родовое гнездо. Оставшихся ценностей и след простыл. Над памятником нависла угроза взрыва. Его могли разобрать по кирпичикам, но после Второй мировой войны до 1986 года здесь разместили школу-интернат. Это и спасло. После было 20 лет забвения. И в 2014-м, когда открылся историко-мемориальный музей, история воскресла. Сегодня потомки Немцевичей живут в Польше, Канаде и Франции.