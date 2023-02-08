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Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи

08 февраля 2023 16:47
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Шляхетский род Немцевичей был известен в Великом княжестве Литовском с XVI века. Его представители всегда были видными государственными и общественными деятелями. С XVII века к фамилии добавилась приставка Урсын, что в переводе с латинского означает «медведь».

Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи-1

Символичен и родовой герб с изображением косолапого. Помимо роскошной усадьбы было два флигеля: для прислуги и конюшни. Ян владел большим конезаводом. Разводили чистокровных английских скакунов, которые показывали блестящие результаты на соревнованиях.

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Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи-4

О вкладе Немцевичей в жизнь белорусских земель можно говорить долго. Станислав был губернатором Гродно. Ян Младший – первым президентом Бреста в начале XIX века, а-ля мэр сегодня. Но прославил род на весь мир Юлиан. Видный политический и общественный деятель, писатель, биограф первого президента США Джорджа Вашингтона. Он стал послом на Великий Сейм во время Речи Посполитой, участвовал в открытии Академии наук в Варшаве и оставил после себя литературное наследие.

Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи-7

Под его перо попадала история, публицистика, политика, байки и стихи. Многогранная личность. Из путешествий он частенько привозил ценные книги, выкупил даже несколько зарисовок Леонардо да Винчи и Ван Дейка. Кабинет и библиотеку воссоздали в духе времени. Дела на проводе.

Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи-10

Владимир Лишик, научный сотрудник историко-мемориального музея «Усадьба Немцевичей»:
Здесь как раз представители нашего Брестского края. И Крашевский, и справа Юлиан Немцевич, и более ранний период, где есть Казимир Лыщинский, святой Афанасий Брестский, епископ Потей. Это люди, которые родились на Брестчине и оставили после себя литературное наследие – дневники, воспоминания, книги, произведения.
– Ну, да, здесь такая атмосфера, что хочется что-нибудь написать.
– Безусловно. Сам Юлиан тоже написал достаточно известную пьесу «Возвращение депутата», которая ставилась в театрах, в том числе были большие аншлаги. Она оказала значительное влияние на известного нам Грибоедова, который в 1814 году служил в Бресте. Он был полиглотом, знакомился с местной литературой на разных языках.

Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи-13

«Горе от ума», можно смело говорить, было написано под влиянием пьесы Юлиана Немцевича «Возвращение депутата». Притом, что анализ текста проводили не только мы, сотрудники музея, но и кандидат филологических наук Татьяна Шахматова из России.

Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи-16

Город засыпает, просыпается мафия. В свободные время хозяева любили порезаться в картишки. Известен забавный случай, когда Ян Немцевич с компанией решил проучить соседа-соню. В очередной раз, когда он задремал в поисках козыря, погасили свечи и подняли шум.

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Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи-19

Отдельная глава в истории усадьбы связана с принцем Леопольдом Баварским, который называл ее маленький замочек в Скоках. В годы Первой мировой дом почти два года служил ставкой командующего Восточным германским фронтом. Так сказать, секретная резиденция.

Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи-22

В 1939-м Немцевичи покинули родовое гнездо. Оставшихся ценностей и след простыл. Над памятником нависла угроза взрыва. Его могли разобрать по кирпичикам, но после Второй мировой войны до 1986 года здесь разместили школу-интернат. Это и спасло. После было 20 лет забвения. И в 2014-м, когда открылся историко-мемориальный музей, история воскресла. Сегодня потомки Немцевичей живут в Польше, Канаде и Франции.

Шляхетский род Немцевичей был известен в ВКЛ с XVI века. Рассказываем историю знаменитой семьи-25

Владимир Лишик:
Одним из самых важных событий уже в 2002 году стал съезд рода Немцевичей в Бресте, на базе нашей областной библиотеки, куда приехали потомки рода Немцевичей из Франции, Канады и привезли фото своих предков, которые проживали в усадьбе. Все это сыграло огромную роль в том, чтобы можно было восстановить и реставрировать эту усадьбу, поскольку это были ценнейшие материалы для воссоздания истории.

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