Здесь подписали договор об окончании Первой мировой. Показываем белорусскую усадьбу XVIII века, о которой вы могли не знать

Выходной – отличный повод взять экипаж и устроить вояж в XVIII век! Дамы и кавалеры, делаем остановку в деревне Скоки на Брестчине. Старинная усадьба Немцевичей очарует своей красотой.

Прогуляемся по интерьерам. Маленький дворец согревали оригинальные камины. Стены украшала лепнина и живопись. Зеркала в стенах увеличивали пространство. Все было стильно и со вкусом. Кот Тиша станет отличным гидом, а после экскурсии отдохните в местном парке. Что интересного в деревне Скоки? Читайте здесь.

Владимир Лишик, научный сотрудник историко-мемориального музея «Усадьба Немцевичей»:

В этом зале специально реставраторы не заштукатурили оригинальную кладку. Из такого кирпича сделана вся усадьба, и именно здесь туристы могут не только увидеть, но и потрогать. Печи, камины – все это было перестроено еще 50 лет назад, во времена, когда здесь была школа. Кое-что сохранилось. Это оригинальный действующий камин, и в камине когда-то даже спрятали небольшой клад, судьба его неизвестна.

На первом этаже располагались небольшие комнаты домочадцев. На втором находился парадный зал, где высокие гости собирались на бал. Живая музыка наполняла пространство. Для оркестра была отведена специальная ниша. А с балконов открывалась чудесная панорама на парк. В кадрилях и полонезах были замечены Адам Мицкевич, Михаил Клеофас Огинский, возможно, и последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский, с которым Немцевичи встречались на балах у друзей Чарторыйских.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Самый драгоценный экспонат среди интерьеров – это, конечно же, эта дубовая лестница. Она помнит не только своих хозяев, но и героев времени, как Наполеон Орда, Адам Чарторыйский, принц Леопольд Баварский и Александр III. Владимир Лишик:

Роскоши в этом доме не присутствовало. Немцевичи были гостеприимным, но достаточно скромным домом.

Один из самых старинных экспонатов в этом зале – это английские часы фирмы «Вильямс» конца XVIII века, практически ровесники усадьбы. Они полностью в рабочем состоянии. И маятник работает, и весы поднимаются. Часы нужно заводить, раз в 2-3 дня выставлять время, корректировать. Когда они были полностью в идеальном состоянии, даже дата отображалась, то есть менялись цифры.

Ловим ритмы и отправляемся в музыкальный салон. Хозяева музицировали перед гостями на славу. Юлиан Немцевич даже открывал один из концертов юного Шопена в Варшаве. В семье была хорошая традиция коллекционировать музыкальные шкатулки. Вашему вниманию французский шедевр, гениальная мысль XIX века. Здесь ювелирно запрограммировано восемь мелодий.

Владимир Лишик:

Картина «Мадонна с младенцем» итальянского художника XV века. То есть эта картина считалась одной из ценных и старинных картин у самих Немцевичей. Это был их артефакт своеобразный, то, чем они могли гордиться перед своими гостями. Ну, а для женщин во все времена было интересно собирать красивые предметы, ожерелья драгоценные. Для ювелирных изделий предназначались эти шкатулочки.

Приглашаем в игровой салон. Вход строго по дресс-коду: головной убор с перьями, меха соболиные, богатая вышивка и, конечно, визитка шляхты – слуцкий пояс.

– Интересно, в какие игры играли в то время?

– До обеда играли в шахматы на свежую голову, а после обеда, выпив бутылочку вина с гостями, хозяин усадьбы мог и в карты сыграть, и по ласточкам пострелять. Таковы были развлечения. Ближе к XX веку появляются практически все нынешние популярные игры, в том числе и карточный покер. Ну и, как известно, особенно в произведениях Достоевского, тот же «Игрок». Проигрывали и целые имения.

– А что касается девушек… Во время балов были популярны гадания на картах. Как думаете, могли тут посекретничать, погадать?

– Да, конечно. Женской половине всегда было интересно что-то более таинственное. В Сочельники на балах занимались гаданиями. Зал со стальным характером. Тема военной службы, средневековые бои и любимая забава всех мужчин – охота. В оружейной можно почувствовать себя героями саги.

– Все, я как средневековая ведьма. Это воротничок?

– Воротничок. Так и называется. Только как часть доспеха.

Владимир Лишик:

Доспехи крылатых гусар у нас представлены. Мы сделали полновесные копии, чтобы туристы, желающие во время экскурсии могли представить, насколько они тяжелые, насколько было нелегко носить такую броню. Обязательно оруженосец помогал, потому что доспехи – это нелегкое дело. Вооружиться, потом еще на коня.

Увы, оригинальных вещей в усадьбе не сохранилось. Во время Первой мировой войны Немцевичи эвакуировались в Калугу, куда вывезли основное имущество. Сегодня восемь портретов хранятся в Калужском музее. Но в Скоках сделали цифровые копии. 11 салонов, шелковые интерьеры – дань реставрации 2006-2013 годов. Всю мебель и предметы подбирали по нотам XVIII-XIX веков. Среди них спальный резной комплект от голландских мастеров. Изучать неоклассику с мифическими существами – одно удовольствие. Эстетика в чистом виде.

Владимир Лишик:

Предметы рода Немцевичей, казалось бы, все утеряны, но в 1991 году, когда пограничники ведут строительные работы, на территории Гродненской области, где у Немцевичей тоже были небольшие земельные наделы, там находят клад. И в нем хранились столовое серебро и письма рода Немцевичей. А самыми ценными были кубки, которые принадлежали Юлиану Урсын Немцевичу, были подарены ему императорам Прусским. Действительно ювелирные, ценные, антикварные изделия, которые сегодня хранятся в Гродно, в Новом замке.

Отдельная глава в истории усадьбы связана с принцем Леопольдом Баварским, который называл ее маленький замочек в Скоках. В годы Первой мировой дом почти два года служил ставкой командующего Восточным германским фронтом. Так сказать, секретная резиденция. Именно здесь 15 декабря 1917 года было подписано перемирие между Германией и Россией и была остановлена война.