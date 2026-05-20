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Новости по тегу #Алексей Русакевич

От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма
20 мая 2026 08:01

От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма

Сколько туристов планируют принять в Минске на майские праздники? Ответил Алексей Русакевич
28 апреля 2026 10:07

Сколько туристов планируют принять в Минске на майские праздники? Ответил Алексей Русакевич

Основное зимнее событийное пространство – рассказываем о выставке «Моя Беларусь»
05 января 2026 15:05

Основное зимнее событийное пространство – рассказываем о выставке «Моя Беларусь»

Как развивается международное сотрудничество в сфере туризма – узнали у директора информационно-туристического центра «Минск»
05 января 2026 14:57

Как развивается международное сотрудничество в сфере туризма – узнали у директора информационно-туристического центра «Минск»

Более миллиона иностранцев посетили Минск с начала года – как развивается туризм в столице
03 декабря 2025 18:45

Более миллиона иностранцев посетили Минск с начала года – как развивается туризм в столице

Что делает промышленный туризм таким популярным – ответили специалисты
26 августа 2025 16:26

Что делает промышленный туризм таким популярным – ответили специалисты

Россия, Китай и страны СНГ – об иностранных туристах в Беларуси рассказал специалист
26 августа 2025 15:28

Россия, Китай и страны СНГ – об иностранных туристах в Беларуси рассказал специалист

В 2024 году республику посетили более 5 миллионов человек – о развитии туризма в Беларуси поговорили с экспертом
26 августа 2025 15:17

В 2024 году республику посетили более 5 миллионов человек – о развитии туризма в Беларуси поговорили с экспертом

В Беларуси проходит добровольная сертификация и классификация отелей
13 августа 2025 10:42

В Беларуси проходит добровольная сертификация и классификация отелей

Чем привлекает белорусский гастрономический туризм? Рассказываем про «вкусные» национальные бренды
08 апреля 2025 06:28

Чем привлекает белорусский гастрономический туризм? Рассказываем про «вкусные» национальные бренды

Как развивается военно-патриотический туризм в Союзном государстве – поговорили с экспертами
08 апреля 2025 06:23

Как развивается военно-патриотический туризм в Союзном государстве – поговорили с экспертами

В минских гостиницах на новогодние праздники забронировано 70% номеров
11 ноября 2024 18:03

В минских гостиницах на новогодние праздники забронировано 70% номеров