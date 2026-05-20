Новости по тегу #Алексей Русакевич

За последние четыре года туристическая инфраструктура Минска заметно выросла: появилось 16 новых гостиниц, благодаря чему увеличилось общее количество номеров, также открылись интересные локации.
«Видим даже по майским праздникам – практически все гостиницы забронированы».
С 19 декабря 2025 года начала работу выставка достижений суверенной Беларуси «Моя Беларусь». Один из залов посвящен туристическому потенциалу Республики Беларусь.
«Если говорить про Москву, достигнуты договоренности по совместному продвижению. По совместным возможностям дальнейшего движения именно в туризме».
Гости из других стран открывают для себя шопинг, бизнес, природу и медуслуги. Набирает популярность и промышленный туризм.
«Многие туристические компании сейчас предлагают для индивидуальных туристов и организованных групп посещение промышленных предприятий».
«Если брать статистику 2024 года, конечно, основной поток идет из Российской Федерации».
За 2024 год в гостиницах Минска разместились более миллиона человек. Согласно данным Минспорта, республику посетили более 5 миллионов человек. Туристические потоки растут, и развивается гостиничный бизнес.
Учитывается прежде всего материально-техническое обеспечение, качество оказания услуг, уровень благоустройства прилегающей территории, питание, подготовка персонала.
Многие туристы хотят ощутить регион на вкус.
Это очень серьезная, глубокая тема взаимопроникновения в культуру и историю Союзного государства.
Традиционно наибольшей популярностью Минск пользуется среди туристов из России.
12 октября 2026 19:53
12 октября 2026 19:03
12 октября 2026 18:47
12 октября 2026 18:14
12 октября 2026 17:56
12 октября 2026 17:56
12 октября 2026 17:47
12 октября 2026 17:41