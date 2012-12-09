Туризм в Беларуси: как у нас в стране зарабатывают на воспоминаниях о СССР

Новости Беларуси. Беловежская пуща. Самое судьбоносное место в истории Советского Союза. Правда, в экспозиции, посвященной заповеднику, событию, решившему будущее самой большой страны в мире, посвящено только 2 фотографии. Впрочем, как говорят экскурсоводы Национального парка, туристы историей знаменитого беловежского договора все-таки интересуются. Но гостям пущи о Вискулях больше рассказывают, чем показывают. С расстояния в 2 километра.

Людмила Гречаник, заведующая музеем природы Национального парка «Беловежская пуща»:

Вот по этой дороге проходит одна из любимых экскурсий, обзорная экскурсия по Беловежской пуще. Немножко в сторону находится резиденция «Вискули». И хотя она не входит в маршрут посещения, но мы, конечно же, рассказываем туристам об этом месте.

Сегодня этот объект строго охраняемый. Здесь резиденция главы государства, доступ посторонним запрещен.

Степан Мартысюк из деревни неподалеку о беловежском соглашении расскажет больше любых экскурсоводов. В 1991 был директором пансионата «Вискули». Один из немногих свидетелей, на чьих глазах вершилась история.

Степан Мартысюк, директор пансионата «Вискули» в 1991 году:

Вот эта шапка, в которой я присутствовал на церемонии развала Советского Союза. Тогда очень сильный мороз был – 20 градусов.

Экс-директор пансионата уверен: Вискули могли бы стать меккой ностальгического туризма. В качестве экспонатов готов пожертвовать своим гардеробом, правда, взамен на новый.

Есть на что посмотреть и в нашем Доме Правительства. И это не только довоенные фасады и памятник Ленину. Советское прошлое специально сохранили и в интерьерах. Хотя предложения изменить внутренний облик, конечно, были.

Александр Зазуля, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самое заметное, что осталось с советских времен, – скульптуры. Рассказывают нашу историю с 1917 года и те события, которые проходили на белорусской земле.

Барельефы, паркет, роспись потолка – все пропитано духом того времени. Вот самая большая люстра в Беларуси: полтысячи лампочек, пять тонн в весе и почтенный возраст – около 80 лет. Ремонты косметические здесь, конечно, бывают, капитальные – никогда. Да и незачем, объясняет депутат. Современную историю здесь пишут как будто с оглядкой на прошлое. Ведь, как известно, без этого прошлого не будет и будущего.

Александр Зазуля, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я считаю, не нужно путать развлечения с серьезной работой. Туризм как таковой не должен совмещаться с работой госструктур. Это серьезная ответственная работа, это не зрелище.

В Доме Правительства даже свой музей собран. Здесь и первые микрофоны, и виниловая пластинка с гимном (тогда главную музыку республики проигрывали на патефоне). Увидеть парламентское прошлое могут школьники, студенты, трудовые коллективы, но только по специальной заявке.

В Минске можно найти даже настоящий советский автомат с газировкой. Причем работающий. Судя по тому, что места для копеек здесь нигде нет, то есть газировка наливается бесплатно, стоял такой агрегат где-то на предприятии.

И это не копия, а самый настоящий оригинал. Сзади – табличка с советским знаком качества. А газировка льется в граненный стакан. Впрочем, и на этом минские раритеты не заканчиваются. Но и их нужно хорошо поискать.

Вспомнить советское детство можно и поиграв на игровом аппарате. Этому «Снайперу» уже 30 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игрушки из прошлого отыскали столичные энтузиасты. Где берут такие автоматы – тайна коллекционеров (сегодня это дефицит). В свое время в СССР их выпускали аж 70 видов с официальной формулировкой «для развития глазомера и реакции у населения». Правда, кризис 90-х поставил жирную точку в производстве аппаратов. Необходимые для игры 15 копеек обесценились, а залы стали нерентабельными.

«Морской бой», «Снайпер». Стоимость таких аппаратов в свое время была эквивалентна цене «Жигули». Сейчас за раритет попросят не меньше, чем за современные игрушки. На союзных просторах вспомнить детство можно только в Москве. Там открыт музей старых игровых автоматов. Скоро подобный зал появится и в Минске. 20 агрегатов для ностальгирующих геймеров уже нашли.

Наталья Жесткова, предприниматель:

С каждым годом стоимость таких старых аппаратов увеличивается. В среднем, как показывает практика, около 10% в год. Для нас они ценны прежде всего своей исторической ценностью. Вспомнить молодость, детство.

Вспомнить молодость можно и в трамвае. Этот экземпляр – самый старый в Минске.

Антон Красновский, старший диспетчер филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс»:

Минск эти трамваи, наверное, стал закупать с 1982 года.

Антон колесил по Минску на такой ретротехнике 8 лет. В 2010 году вагон рижского производства сняли с маршрутов. Время этого раритета хоть и остановилось, но стрелки ему все еще переводят. Советский старичок теперь эксклюзив. Работает в основном с молодежью и по частному заказу: свадьбы, Дни рождения, выпускные.

Антон Красновский, старший диспетчер филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс»:

Улыбаются, когда старый вагон идет. Думаю, если бы по центральной улице пустить такой маршрут, это было бы интересно.

Антон рассказывает: рижский вагон с четвертьвековой историей, конечно, не составит конкуренцию современным белорусским. Но и в такой технике есть своя романтика. Здесь все управляется вручную. Даже ток подается при помощи специального рычага.

Идея задействовать экскурсовода уже есть. В планах на раритете зарабатывать. Маршрут № 2 скоро станет туристическим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Пучок, заместитель директора филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс»:

В связи с проведением чемпионата мира по хоккею в 2014 году задумки есть. Маршрут с вокзала до Октябрьской. Во-первых, это наш вокзал, стадион «Динамо», который реконструируется. И старые здания завода. Там часто происходят съемки фильмов.

В съемочную площадку Минск превратился уже давно. Самая популярная, как говорят в киношники, локация – проспект Независимости. Вот фильм «Стиляги». Проспект играет роль московской улицы Горького середины 50-х. Советский антураж без декораций. Краевед Зеленков поясняет просто: городскую аутентичность не завесили рекламными афишами.

Вадим Зеленков, краевед:

Когда я читаю впечатления москвичей о Минске «как у вас мало рекламы», очень хочется спросить: «а это что, а это?» Потом вспоминаю, что я видел в Москве. Да, действительно, у нас ее пока меньше.

Краевед Вадим Зеленков рассказывает: привлечь туристов можно не только архитектурой. Популярный в мире промышленный туризм мог бы стать и белорусской фишкой. Тем более что и в столице есть что показать. Вот здание завода по производству медицинских препаратов. Тоже с изюминкой из советского прошлого. Сегодня, например, мало кто знает для чего использовались такие башни.

Вадим Зеленков, краевед:

Когда не было современной сети противовоздушной обороны, ставили такие башенки. Предполагалось, что там дежурят бойцы гражданской обороны, наблюдают за небом.

Рассказывать про промышленный Минск можно бесконечно. Вот велозавод, известный на весь Союз производством двухколесного транспорта. Завод холодильников, тракторный. Все эти сооружения в стенах хранят историю, но на конвейерах будущее. Здесь, например, под орденами Ленина и Октябрьской революции выпускают самую популярную в СНГ технику. Это производство – одно из многих, которое известному в Союзе «сборочному цеху» – Беларуси, удалось сохранить и поныне.

Вадим Зеленков, краевед:

Судя по обилию личных автомобилей вокруг нас, завод действительно работает и платит деньги.

А вот платить деньги за ностальгию пока предлагают разве что в ресторанах. Здесь и интерьер, говорят, стоимостью в миллион долларов – все артефакты из советского прошлого. И меню, кстати, весьма демократичное: с салатом оливье и «кремлевской тайной». Даже котлету по-киевски здесь подают с папильоткой из салфетки.

Владимир Цыганков, шеф-повар:

Все новое – давно забытое старое. Многие блюда, которые я готовил в 80-90-е, готовятся и здесь.

Ломать – не строить. Беларусь из советского прошлого оставила лучшее. Так почему бы это не показать другим. Осталось только научиться на этом зарабатывать. Вот и депутат Александр Зазуля уже заинтересовался таким прибыльным делом.

Александр Зазуля, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Спасибо за посыл. Когда закончу парламентскую работу, может, займусь бизнесом в этом направлении.