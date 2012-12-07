Оцените логотип Минска!

В Минске проходит третий международном форуме «Имидж Республики Беларусь: время действовать». Наработками того, каким должен быть имидж города, в программе «Утро. Студия хорошего настроения» поделился Александр Гранд - разработчик концепции имиджа города Минска.

Что такое бренд города?

Александр Гранд, разработчик концепции имиджа города Минска:

Говоря просто, это городская культура, даже традиция - человек может одеться «по-мински», позавтракать опять же «по-мински». Это значит, что не нужно ориентироваться на то, как что-то делается в Нью-Йорке или Шанхае, а вот как есть - так есть и все это любят и знают.

Есть удачные примеры брендирования городов?

Александр Гранд:

Есть, но это больше узнаваемость через компании. Например, все знают кампанию «I love New York». Но вообще, это была кампания не по брендированию города, а действия по оживлению, поднятию настроения в обществе штата. Позже это стали называть брендом Нью-Йорка, потому что люди с удовольствием носили значки, майки и прочие штучки с логотипом кампании. И вот так у Нью-Йорка появился свой стиль, свой арт. Вот он бренд в действии. А чем знаменит Минск? Отличные программисты, технические специалисты - люди с головой, а не «конвейерные». У нас спрашивали, в образе какого человека можно представить Минск. Мы долго думали, а потом решили - инженер. Не советский, который без денег и с долгами, а инженер в классическом понимании. Это очень уважаемый человек, задача которого все что ни делается, сделать еще эффективнее.

Есть ли у Минска брендбук?

Александр Гранд:

Да, конечно. Для города важен набор символов. Это мощное подкрепление идеи. Мы уже сдали концепцию имиджа города, естественно, что теперь разрабатываем брендбук и план оживления и развития бренда. При этом мы не ограничиваемся только визуальной символикой. Все знают, что у человека помимо глаз есть еще рот, уши, нос. Есть, например, люди с более развитыми рецепторами носа - для них мы синтезировали аромат города. Уже даже есть пробник!

А какой цвет присущ городу Минску?

Александр Гранд:

Цвет Минска - лазурный. Но это специальный, «минско-лазурный» цвет - не холодный, не серый, а больше голубой с улыбкой Моны Лизы! Мы специально этот цвет конструировали. В него добавлен зеленый пигмент, который создаёт веселую атмосферу. Одна моя знакомая сказала, что при виде этого цвета она вспоминает свое любимое летнее платье.

В проекте создания бренда города вы задействовали детей. Как это было?

Александр Гранд:

Создавая бренд Минска, мы думали и о том, что это город, в котором жить нашим детям. Хотелось бы, чтобы они там чувствовали себя хорошо. Поэтому важно было понять, где дети хотят жить! И мы провели веселый эксперимент - предложили им нарисовать свой город. Потом мы все проанализировали - какие цвета, формы они использовали, какая там плотность домов и прочее. Было очень полезно посмотреть, как дети мыслят при этом, как выбирают цвета. И этот эксперимент подтвердил наши догадки.

И вот - появился логотип и слоган «Think Minsk» - «Думай по-мински», «Думай как минчанин» или даже «Думающий Минск»! Напоминает компьютерную материнскую плату...

Александр Гранд:

То, что вы видите, это не логотип как данность. В это изображение мы заложили стиль, основы имиджа. А как это воплощать - дело минчан. Но мы уже раскрасили под эту концепцию трамваи и сделали подарочные пакеты. Сейчас работаем над проектом, согласно которому силуэты зданий будут также соответствовать этой схеме.