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Многофункциональный комплекс напротив ТЦ «Немига» откроют в 2013-2014 году

06 декабря 2012 07:25
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Новости Минска. Немига, 5. У этой строительной эпопеи не одна глава, но  дело давно дошло до кульминации. Многофункциональный комплекс, который возводят в границах улицы Комсомольской и Городского вала, занял место некогда существовавшего здесь частного сектора. Ничего доподлинного в этой застройке, конечно же, нет, но это не помешало  проекту  стать  современной достопримечательностью исторического центра Большого города. При готовности «50 на 50» застройщики продолжают идти к намеченной цели, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Сергей Хабат, застройщик многофункционального комплекса:
Это здание не историческое,  это совершенно новое строение, запроектировано оно в неком таком стиле с применением приёмов, форм, элементов декоров из классической архитектуры. Сегодня мы живём в 21 веке. Нельзя забывать об истории, но и нужно жить   завтрашним днём. Мы живём, развиваемся, мы — цивилизованная страна. И в любой стране должны строиться новые здания.

Характер застройки определили потребности минчан и гостей столицы. Большую часть площадей заняли офисные и торгово-развлекательные помещения. А вопрос парковки уже в следующем году решит подземный паркинг на 100 машиномест.     

Сергей Хабат, застройщик многофункционального комплекса:
Строительство охватывает весь квартал, и завершить его нужно благоустройством территории, чтобы граждане могли ходить, гулять, отдыхать. Какие-то временные точки размещаться, кафе, услуги, может быть, какие-то. К сожалению, мы не можем завершить. Реконструкция ещё  этих зданий   по улице Революционной продолжается (заказчик - «Минская спадчина»). Одно радует, что она начинается и, я думаю, за следующий год  она будет завершена, ну и мы одновременно закончим строительство — откроем весь квартал этот.

# Достопримечательности Минска # Достопримечательности Беларуси # Туризм

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