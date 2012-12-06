Деревня Любищицы Ивацевичского района Брестской области

Новости Беларуси. Деревня Любищицы находится в Ивацевичском районе Брестской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь.

Это поселение очень древнее, здесь нашли 2 стоянки. Сюда приезжали ученые для проведения раскопок в 1967, 1969, 2001, 2006 годах. Археологами было обнаружено множество кремневых орудий труда, что доказало, что люди в этом поселении жили еще во времена неолита.

Впервые поселение Любищицы упоминается в 1516 году. Второй раз – в 1559 году в книге «Ревизия пущ и переходов звериных в Великом княжестве Литовском», в то время деревня Любищицы была центром Любищицкой пущи.

К концу 16 века Любищицы вместе с Любищицкой пущей стали владением Сапег. Недовольные введенными Сапегами правилами и обращением, в 1679 году местные жители избрали депутатов, которых отправили к королю Яну Собескому, в последствии поддержавшему крестьян и отменившему все повинности, которые установили Сапеги.

В 1700 году началась Северная война, в которой Сапеги приняли сторону шведского короля Карла XII.

После третьего раздела Речи Посполитой Любищицы вошли в состав Российской империи в 1795 году. У Сапегов эта деревня была отобрана и передана в российскую казну.

В начале в деревне была униатская церковь, а православная церковь была построена в 1845 году, еще до восстания Кастуся Калиновского, и была она освящена в честь Святой Анны.

17 мая 1863 года в Любищицы вторглись повстанцы Кастуся Калиновского. Прямо перед этой церковью был зачитан повстанческий манифест.

21 мая 1861 года произошла знаменитая Миловидсая битва. Эти события дошли до нас благодаря священнику Лукьяну Гамалицкому, который описал их в своем доносе.

К 1863 году деревня Любищицы считалась самой большой деревней в Гродненской губернии, это был Слонимский повет.

В то время здесь было народное училище с 5-летним сроком обучения, 2 церкви, 2 корчмы, хлебозапасный магазин, а также на реке Гривда была водяная мельница.

В начале 20 века Любищицы делились на 3 части: Любищицы Поддуховные с населением 167 человек, Любищицы Церковные с населением 937 человек и Любищицы Заречные, где проживали 1066 человек.

Но с началом Первой мировой войны жители всех трех деревень были вынуждены покинуть свою территорию. Возвращаться назад в деревню люди начали лишь в 1920 годах.

С 1921 по 1939 год деревня являлась территорией Польши. В 1939 году в Любищицах была построена польская школа по программе Пилсудского, но действовать она так и не начала, так как 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, и школа превратилась в немецкий госпиталь. На сегодняшний день здесь находится научно-творческий комбинат.

На старом кладбище в Любищицах когда-то стояла униатская церковь, где проводились крестные ходы, позднее запрещенные поляками.

В советское время был дан приказ разобрать эту деревянную церковь, и из церковного материала была построена баня, сообщили в программе «Приключения дилетанта» на СТВ.