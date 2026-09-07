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Новости по тегу #Палата представителей Республики Беларусь

Парламент работает неплохо – Лукашенко о работе Палаты представителей
07 сентября 2026 10:48

Парламент работает неплохо – Лукашенко о работе Палаты представителей

Сергеенко: в основе всех законодательных решений должен находиться принцип справедливости
13 января 2026 13:56

Сергеенко: в основе всех законодательных решений должен находиться принцип справедливости

За незаконные ввоз, изготовление и эксплуатацию БПЛА может грозить до 2 лет лишения свободы
17 июня 2025 11:06

За незаконные ввоз, изготовление и эксплуатацию БПЛА может грозить до 2 лет лишения свободы

Студент, чтобы не уснуть, выпил 3 энергетика. Экзамен все равно завалил, а домой уехал на скорой помощи
24 июля 2013 13:01

Студент, чтобы не уснуть, выпил 3 энергетика. Экзамен все равно завалил, а домой уехал на скорой помощи

Туризм в Беларуси: как у нас в стране зарабатывают на воспоминаниях о СССР
09 декабря 2012 18:01

Туризм в Беларуси: как у нас в стране зарабатывают на воспоминаниях о СССР

Первое рабочее заседание обеих палат обновленного парламента Беларуси состоялось 28 ноября. О чем спорили депутаты?
28 ноября 2012 16:54

Первое рабочее заседание обеих палат обновленного парламента Беларуси состоялось 28 ноября. О чем спорили депутаты?

23 июля 2012 10:29

Лукашенко: Республиканский бюджет на 2013 год примет нынешний состав Палаты представителей

11 июля 2012 14:10

Закон об амнистии вступил в силу в Беларуси. Первые амнистированные выйдут на свободу на следующей неделе

02 мая 2012 10:46

Белорусские банки при выдаче кредитов не смогут изымать больше денег, чем указанная ставка

Депутат Василий Байков: Депутаты могут и пошуметь!
08 апреля 2012 18:28

Депутат Василий Байков: Депутаты могут и пошуметь!