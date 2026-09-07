Новости по тегу #Палата представителей Республики Беларусь

Работа депутатского корпуса, подготовка законопроектов к новой парламентской сессии и ситуация в Витебской области. Эти темы Александр Лукашенко 7 сентября обсудил с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.
Приоритет при подготовке законопроектов неизменен: документы должны отвечать интересам граждан и соответствовать госпрограмме развития страны на ближайшую пятилетку.
Законопроект об ответственности за использование БПЛА депутаты планируют рассмотреть до завершения текущей сессии. Принятым законом предлагается внести изменения в ряд документов, в том числе и Уголовный кодекс.
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