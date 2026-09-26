Новости по тегу #Беловежская пуща

Около 770 участников, в том числе 210 детей, преодолели различные дистанции.
Поместье беловежского Деда Мороза превратится в интерактивное пространство. А еще – большой блогер-тайм с популярными белорусскими инфлюенсерами. Для любителей активного отдыха – индивидуальный и семейный забег по заповедной зоне.
За год их стало на 58 больше.
Автоматическая камера заповедника зафиксировала редкую сцену: рысь вместе с почти взрослым детенышем. На записи видно, как крупная самка движется спокойно и уверенно, постоянно контролируя обстановку.
Встречал внучку белорусский Дед Мороз со своим российским коллегой. О личной встрече с волшебником из Великого Устюга мечтали, пожалуй, все гости сегодняшнего праздника.
Сотрудники Национального парка заранее подготовили кормовые площадки, чтобы поддержать зубров, оленей, косуль и других обитателей леса.
По данным ученых, в стране обитает почти четверть мировой популяции редких животных – около 3000 особей.
По данным экологов, в Национальном парке нарушилась естественная миграция животных.
Двухэтажный корпус будет включать лаборатории, фонды хранения научных коллекций, конференц-зал, кабинеты ученых.
Делегация во главе с национальным координатором по достижению ЦУР Сергеем Хоменко посетила закрытый пункт пропуска «Переров» в самом сердце заповедного леса.
Международные эксперты ЮНЕСКО однозначно констатировали огромные экологические последствия из-за заграждения, возведенного в Беловежской пуще польской стороной.
Тысячи гостей из самых разных уголков Беларуси отправились в сказочное поместье, чтобы поприветствовать Снегурочку. К ее возвращению традиционно готовят большой праздник.
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