Прямой эфир

Новости по тегу #Беловежская пуща

Около 770 участников вышли на старт забегов «Зубр-Феста» в Беловежской пуще
26 сентября 2026 14:16

Около 770 участников вышли на старт забегов «Зубр-Феста» в Беловежской пуще

«Зубр-Фест» пройдет в Беловежской пуще 25-26 сентября – узнали, что в программе
19 сентября 2026 17:31

«Зубр-Фест» пройдет в Беловежской пуще 25-26 сентября – узнали, что в программе

784 особи – учет зубров провели в Беловежской пуще
26 марта 2026 13:43

784 особи – учет зубров провели в Беловежской пуще

Уникальные кадры! В объектив камеры в Беловежской пуще попали сразу две рыси
10 февраля 2026 07:14

Уникальные кадры! В объектив камеры в Беловежской пуще попали сразу две рыси

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу
06 декабря 2025 18:58

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу

В Беловежской пуще стартовал период подкормки диких животных
27 ноября 2025 05:48

В Беловежской пуще стартовал период подкормки диких животных

В Беловежской пуще представили новую родословную книгу зубра
18 ноября 2025 06:22

В Беловежской пуще представили новую родословную книгу зубра

Польша потратила полмиллиарда евро на укрепление границ – стена наносит ущерб Беловежской пуще
15 сентября 2025 16:50

Польша потратила полмиллиарда евро на укрепление границ – стена наносит ущерб Беловежской пуще

В Беловежской пуще строят Международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы
28 июня 2025 08:06

В Беловежской пуще строят Международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы

«Стена позора» по-польски. Делегация во главе с Сергеем Хоменко посетила закрытый пункт пропуска «Переров»
25 февраля 2025 17:12

«Стена позора» по-польски. Делегация во главе с Сергеем Хоменко посетила закрытый пункт пропуска «Переров»

Эксперты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние польского забора на экосистемы в Беловежской пуще
20 февраля 2025 17:00

Эксперты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние польского забора на экосистемы в Беловежской пуще

Новогодний сезон стартовал в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще
07 декабря 2024 13:56

Новогодний сезон стартовал в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще