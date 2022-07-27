Таких пряников вы больше нигде не найдёте – их пекут по старинному рецепту. Почему нужно побывать в Гольшанах?

Гольшанский стражник переживает Ренессанс. Возрождать сокровище начали с 2015-го. Увы, время не сохранило полной картины замка. Было принято решение о консервации, чтобы бережно сохранить аутентичный вид. Операции приводят памятник в чувства. В Северной башне, из которой раньше открывались чудесные виды на пруды, прописался музей. Воскресили магнатскую Дольче Виту и сделали для туристов захватывающий квест в прошлое, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.

Сергей Жилик, методист по музеям и охране историко-культурного наследия Ошмянского районного центра культуры:

Мистический подвал, который посвящен Владимиру Короткевичу и его роману «Черный замок Ольшанский». А второй уровень – это представление о парадном помещении замка. Здесь мы видим красивый камин, выполненный в стиле барокко и маньеризма. Сохранилась кладка, звездочка, крестик – именно так выглядел он в оригинале. Фрагменты завершения потолка как раз абсолютно оригинальные, законсервированы определенным способом.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Если раньше воспарить над замком казалось нереальной мечтой, то сейчас благодаря реставрации и вот таким мостикам и обзорным площадкам можно не только сходить в музей, но и полюбоваться панорамой Гольшан. Вот и аист к нам в руку.

Для комфорта путешественников все включено. На носу велопарковка. В новом визит-центре можно выбрать экскурсию по вкусу, присмотреть волшебные сувениры и отведать фирменные гольшанские пряники. Здесь их пекут по старинным рецептам.

Ммм… Рекомендую! И все же изюмом замка остается театрализация. Атмосфера до мурашек. Побывать на «Вечерах у Софьи Гольшанской» и фестивале «Гольшанский замок» определенно стоит. Живая машина времени. Такой тур не забыть.