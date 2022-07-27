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Таких пряников вы больше нигде не найдёте – их пекут по старинному рецепту. Почему нужно побывать в Гольшанах?

27 июля 2022 10:46
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Гольшанский стражник переживает Ренессанс. Возрождать сокровище начали с 2015-го. Увы, время не сохранило полной картины замка. Было принято решение о консервации, чтобы бережно сохранить аутентичный вид. Операции приводят памятник в чувства. В Северной башне, из которой раньше открывались чудесные виды на пруды, прописался музей. Воскресили магнатскую Дольче Виту и сделали для туристов захватывающий квест в прошлое, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.

Таких пряников вы больше нигде не найдёте – их пекут по старинному рецепту. Почему нужно побывать в Гольшанах?-1

Сергей Жилик, методист по музеям и охране историко-культурного наследия Ошмянского районного центра культуры:
Мистический подвал, который посвящен Владимиру Короткевичу и его роману «Черный замок Ольшанский». А второй уровень это представление о парадном помещении замка. Здесь мы видим красивый камин, выполненный в стиле барокко и маньеризма. Сохранилась кладка, звездочка, крестик именно так выглядел он в оригинале. Фрагменты завершения потолка как раз абсолютно оригинальные, законсервированы определенным способом.

Таких пряников вы больше нигде не найдёте – их пекут по старинному рецепту. Почему нужно побывать в Гольшанах?-4

Анастасия Макеева, корреспондент:
Если раньше воспарить над замком казалось нереальной мечтой, то сейчас благодаря реставрации и вот таким мостикам и обзорным площадкам можно не только сходить в музей, но и полюбоваться панорамой Гольшан. Вот и аист к нам в руку.

Таких пряников вы больше нигде не найдёте – их пекут по старинному рецепту. Почему нужно побывать в Гольшанах?-7

Для комфорта путешественников все включено. На носу велопарковка. В новом визит-центре можно выбрать экскурсию по вкусу, присмотреть волшебные сувениры и отведать фирменные гольшанские пряники. Здесь их пекут по старинным рецептам.

Таких пряников вы больше нигде не найдёте – их пекут по старинному рецепту. Почему нужно побывать в Гольшанах?-10

Ммм… Рекомендую!

И все же изюмом замка остается театрализация. Атмосфера до мурашек. Побывать на «Вечерах у Софьи Гольшанской» и фестивале «Гольшанский замок» определенно стоит. Живая машина времени. Такой тур не забыть.

Таких пряников вы больше нигде не найдёте – их пекут по старинному рецепту. Почему нужно побывать в Гольшанах?-13

Гонар Ягелонаў змаглі дастойна мы ўмацаваць, і род нашчадкі наш да скону павінны помнiць, шанаваць.

Таких пряников вы больше нигде не найдёте – их пекут по старинному рецепту. Почему нужно побывать в Гольшанах?-16

Думаю, после впечатлений, которые мы здесь получим, захочется поближе познакомиться и с творчеством Короткевича. Удивляет то, как люди могли в те времена, не имея такой техники, технологий, построить и сохранить.

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# Достопримечательности Беларуси # Туризм # Сергей Жилик # Анастасия Макеева # Фотофакт

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