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Геодезический купол родом из Исландии. Где в Беларуси посмотреть на необычную агроусадьбу?

22 июля 2022 09:16
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Новости Беларуси. Предприниматель из Минска возрождает родные места в Чашникском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ксения Курусь создала необычный туристический комплекс. Похожего в нашей стране еще не было.

Геодезический купол родом из Исландии. Где в Беларуси посмотреть на необычную агроусадьбу?-1

Женщина выкупила заброшенный домик с участком земли на своей малой родине. Через два года на площади в четыре гектара появились футуристические домики, которые больше напоминают декорации к фантастическим фильмам.

Геодезический купол родом из Исландии. Где в Беларуси посмотреть на необычную агроусадьбу?-4

Гости из Беларуси и России с удовольствием посещают необычную агроусадьбу, а Ксения рада, что таким образом помогает раскрыть туристический потенциал нашей страны.

Геодезический купол родом из Исландии. Где в Беларуси посмотреть на необычную агроусадьбу?-7

Ксения Курусь, хозяйка агроусадьбы:
Идея геодезического купола мне пришла из Исландии, в моем путешествии. И поэтому это вылилось в такого рода проект. Теперь мы делимся этим опытом с другими. Потому что на сегодня я понимаю, что в агроусадьбах уже не работает эта схема – рыбалка. Поэтому у нас совершенно другой опыт. Такой формат – провести выходные на природе.

Геодезический купол родом из Исландии. Где в Беларуси посмотреть на необычную агроусадьбу?-10

Впечатляющие пейзажи уже стали местом притяжения творческих людей: сюда приезжают не только сделать фото, но и снять видеоролики. В перспективе у хозяйки агроусадьбы идея создать арт-парк с различными инсталляциями.

# Агротуризм # Туризм # Ксения Курусь # Фотофакт

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