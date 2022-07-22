Геодезический купол родом из Исландии. Где в Беларуси посмотреть на необычную агроусадьбу?

Новости Беларуси. Предприниматель из Минска возрождает родные места в Чашникском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ксения Курусь создала необычный туристический комплекс. Похожего в нашей стране еще не было.

Женщина выкупила заброшенный домик с участком земли на своей малой родине. Через два года на площади в четыре гектара появились футуристические домики, которые больше напоминают декорации к фантастическим фильмам.

Гости из Беларуси и России с удовольствием посещают необычную агроусадьбу, а Ксения рада, что таким образом помогает раскрыть туристический потенциал нашей страны.

Ксения Курусь, хозяйка агроусадьбы:

Идея геодезического купола мне пришла из Исландии, в моем путешествии. И поэтому это вылилось в такого рода проект. Теперь мы делимся этим опытом с другими. Потому что на сегодня я понимаю, что в агроусадьбах уже не работает эта схема – рыбалка. Поэтому у нас совершенно другой опыт. Такой формат – провести выходные на природе.