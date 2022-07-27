Мужчинам лучше не попадаться этому призраку. Самые мистические истории из Гольшан

Именно этот заброшенный лабиринт вдохновил Владимира Короткевича на бессмертный роман «Черный замок Ольшанский». Душераздирающая легенда о любви красавицы-княжны Ганны Гордиславы Ольшанской и молодого парня Гремислава Валюжинича. На свидания кавалер приходил совершенно секретно в образе монаха. Но о тайном все равно прознал хозяин замка, супруг Витовт Ольшанский. Сбежать Ромео и Джульетте не удалось. Месть была беспощадной – пару опустили в глубокое подземелье, где влюбленные нашли упокой. С тех пор в лунную ночь на стенах оживают тени, сообщили в программе « Земля памяти » на СТВ.

Балюча як, загiнуць за каханне. І з той пары няма спакою мне, чакаю я адказу на пытанне, за што замуравалі ў сцяне. Не плач! Мабыць, нябёсы прызначылі з табой нам лёс такі.

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея имени Ф.К. Богушевича:

Мы все помним роман Владимира Короткевича, в конце там есть разоблачение этой легенды, потому что тени, которые появляются в полночь, были всего лишь отблеском, тенями от часов костела.

Были экскурсанты из Витебска в 2017 году, когда девочка утверждала, что кто-то ее потрогал за плечо сзади. И в этом году у меня были дети, группа, которые утверждали, что они видели тень на замке. Причем не один, а сразу три человека утверждали.