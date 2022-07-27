Мужчинам лучше не попадаться этому призраку. Самые мистические истории из Гольшан
Именно этот заброшенный лабиринт вдохновил Владимира Короткевича на бессмертный роман «Черный замок Ольшанский». Душераздирающая легенда о любви красавицы-княжны Ганны Гордиславы Ольшанской и молодого парня Гремислава Валюжинича. На свидания кавалер приходил совершенно секретно в образе монаха. Но о тайном все равно прознал хозяин замка, супруг Витовт Ольшанский. Сбежать Ромео и Джульетте не удалось. Месть была беспощадной – пару опустили в глубокое подземелье, где влюбленные нашли упокой. С тех пор в лунную ночь на стенах оживают тени, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.
Балюча як, загiнуць за каханне. І з той пары няма спакою мне, чакаю я адказу на пытанне, за што замуравалі ў сцяне. Не плач! Мабыць, нябёсы прызначылі з табой нам лёс такі.
В разы больше Мирского, с подземными ходами и сокровищами. Рассказываем историю старинного Гольшанского замка – подробности.
Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея имени Ф.К. Богушевича:
Мы все помним роман Владимира Короткевича, в конце там есть разоблачение этой легенды, потому что тени, которые появляются в полночь, были всего лишь отблеском, тенями от часов костела.
Были экскурсанты из Витебска в 2017 году, когда девочка утверждала, что кто-то ее потрогал за плечо сзади. И в этом году у меня были дети, группа, которые утверждали, что они видели тень на замке. Причем не один, а сразу три человека утверждали.
Здесь действительно есть кто-то, кто охраняет этот замок от непрошеных гостей. Людей, которые проходят возле замка, рядом с ними, буквально в шаге от них падают кирпичи. В 1990-х годах съемочная группа здесь снимала, и оператор почувствовал, что сзади его кто-то толкнул на стене.
Куда наведем? Давайте на костел. Кажется, я вижу белую панну!
Анастасия Макеева, корреспондент:
По преданию, когда строили монастырь францисканцев, одна из стен постоянно обрушивалась. Тогда решили принести в жертву молодую жену строителя и замуровали в одной из стен. С тех пор стали раздаваться шаги, звуки и появляться силуэт Белой дамы. И если для монастыря она является оберегом, то мужчинам, которые замуровали, и назойливым журналистам лучше на глаза не попадаться. Кажется, время уносить ноги. Кстати, местные видели ее неоднократно и говорят, что часы останавливаются, свет зажигается, а тело немеет.
Он подсыпал своим жёнам яд в кубки. Кем был Павел Стефан Сапега, которого прозвали Синей Бородой? Читайте далее.