В Свитязи живут русалки, а дуб-тройник исполняет заветные желания. Какие природные чудеса есть в Новогрудке?

Здешние ландшафты – просто космос. В районе разливаются 47 рек, 20 ручьев. Но центром притяжения остается магическая Свитязь. Бриллиант в лесной огранке. Эти вековые дубы помнят свидания Мицкевича и Марии Верещак. Здесь пара услышала легенду от местного рыбака о городе Свитязи, который превратился в прозрачное, словно слезы, озеро, а его жители – в белые цветы. Предание лунным сияньем легло в основу одноименной баллады, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.

Александр Королько, лесничий Свитязянского лесничества:

Когда на Новогрудок нападали враги, тогда князь Миндовг позвал свитязян на помощь, гонца прислал. Все мужики ушли на Новогрудчину, остались только дети, женщины и пожилые люди. Наступление началось на Свитязь, и чтобы город не сдать, они решили его поджечь. Свитязь затонул, и образовалось озеро. Говорят еще, что церковь здесь затоплена, в середине. Ширина его – 1 500 на 1 700 метров, максимальная глубина – 18 метров. Туристы, бывает, с собой берут нашу водичку свитязянскую.

По мнению геологов, озеро – карстового происхождения, а котловина образовалась 13 тысяч лет назад. Рыбалка и прогулки на лодках разрешаются. Поймать за хвост можно линя, щучку, ерша, красноперку и даже русалок. Страшно красивых свитязянок прописал Мицкевич. И хоть наш гид с ундинами не встречался, признается: чудес в заказнике немало. Его создали для сохранения уникальной природы. 22 вида растений и семь животных занесены в Красную книгу. Среди эксклюзива – лобелия Дортмана могучий дуб-тройник.

Александр Королько:

Ботанический памятник природы республиканского значения. 30 метров высота его средняя, диаметр ствола на уровне груди – 1,8 метра. Средний возраст дуба – 330-350 лет.

– Такой великан. Наверное, ему поклонялись?