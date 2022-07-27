Он подсыпал своим жёнам яд в кубки. Кем был Павел Стефан Сапега, которого прозвали Синей Бородой?

Властелин Гольшанского замка, подканцлер ВКЛ Павел Стефан Сапега был в гуще политических событий. Бравый воин чаще бывал на полях сражений, нежели дома, однако успел прослыть на любовном фронте Синей Бородой. Ходили слухи, что трижды вдовцом он оказался по собственной воле, подсыпая женам в кубки отраву. Но однажды что-то пошло не так, сообщили в программе « Земля памяти » на СТВ.

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея имени Ф.К. Богушевича: Уже будучи одноруким, больным старцем, он просто перепутал кубки и выпил этот яд сам, поэтому последняя его, четвертая жена Зофья Дайнилович его и пережила. – Получил, так сказать, по заслугам.

– Хотя, согласно летописям, Павел Стефан Сапега очень любил своих жен, особенно первую. И когда она заболела, ему было 34 года, он вызывал лучших лекарей из Европы, привозил ей самые дорогие лекарства, но спасти свою жену он не смог. В 35 лет он в первый раз остался вдовцом, совершил паломничество в Рим, Ватикан к Папе Римскому. Скорее всего, именно оттуда он привез реликвию. Что это было, мы сказать не можем. Частичка мощей или икона. Однако, скорее всего, эта реликвия и находилась здесь, в замковой каплице.