Что посмотреть в Полоцке кроме Спасо-Евфросиниевского монастыря? Об этих музеях вы могли не знать

Экипаж в прошлое. Отправляемся на пешеходку в город-старец. Площадь Свободы – сердце Полоцка. Центр расцвел с получением Магдебургского права в XV-XVI веке. Здесь бурлила жизнь с ремесленниками, торговыми рядами и, как полагают, находилась ратуша. Архитектурной доминантой в 1745-м стал костел Святого Стефана – детище иезуитов, роскошное виленское барокко. Храм украшали иконы Сальватора Розатти, звучал орган Доминика Каспарини. Спустя годы святыня стала Свято-Николаевским собором, но увы, не дошла до наших времен. Зато ее портрет на фасаде художественной школы встречает гостей.

Ирина Воднева, директор краеведческого музея Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Сохранившиеся постройки еще с XVIII века – здание генерал-губернатора, администрации губернатора. К сожалению, в годы ВОВ, это место, да и вообще центр города был разрушен на 95 %. Площадь расширили. Мы на 10 лет стали областным центром. У нас появился проспект, две большие улицы объединили в одну магистраль. Проспект Франциска Скорины, этим названиям не более 10 лет.

110 тонн, 24 метра. Этот обелиск напоминает часовню. С ним жива память о воинах и офицерах войны 1812 года. Два месяца французы хозяйничали в Полоцке. Но благодаря русской армии во главе с генералом Витгенштейном удалось изгнать и остановить наступление на пути в Петербург. Монумент установили еще в 1850-м по проекту Антонио Адамини. В 1930-е годы он был разрушен, спустя время, в 2010-м, возродили славу.

Ирина Воднева:

Домик Петра I овеян легендами. Сегодня эта самая старая гражданская постройка нашего города относится к 1692 году. Оно изначально было деревянное на каменном цоколе. Именно здесь, по легенде, в 1705 году и останавливался Петр I. Мы знаем точно, что жил он больше месяца у нас на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря. А в этом доме сделал лишь небольшую остановку. С 1998 года это музей, придя и познакомившись с экспозицией, вы можете узнать, как жили полочане в Полоцке 100 лет назад на улице Нижне-Покровской. Заглянув в музей, вы можете попасть в гостиную городского главы Николая Ласковича, заглянуть в торговую лавку купца Минца или в аптеку под орлом.