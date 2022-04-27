«Чтобы наша земля очистилась от фашизма». В минской школе №9 прошёл «Урок памяти»
Новости Беларуси. Трагедия Брестской крепости сдавливает болью сердце каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата 22 июня 1941-го – самый скорбный день в истории нашего народа. И без рассказа о подвиге героев-пограничников не обходится ни один тематический урок памяти. Проходят они в эти дни по всей стране. К патриотическому марафону подключилась и 9-я школа Минска.
Рассказать о серьезном просто и интересно к столичным школьникам пришли представители профильного министерства. К разговору подключились и сами учащиеся. Ведь главное – знать и помнить историю. И только так возможно уберечь будущие поколения от повторения страшных событий.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Важно разделение идей, понимание, что сохранение мира возможно только при условии сохранения памяти об этом периоде. О страшных вехах Великой Отечественной войны и о значимости Великой Победы для нашего народа. Консолидация сообщества, чтобы был мир и чтобы наша земля очистилась от фашизма.
Антон Бородич, ученик СШ № 9 Минска:
Тема обширная, и рассматривать ее можно с разных сторон. Все-таки можно рассматривать варианты и более трагичных событий как негативный пример молодому поколению. Либо рассматривать героизм солдат и партизан. Это дискуссия, классные часы. Мы можем собрать и младшеклассников и как старшеклассники сведущие им что-нибудь рассказывать понятным языком.
Провести экскурсию и рассказать о Великой Отечественной войне в школе может каждый ученик. Ребята с 5-го по 11-й классы углублено изучают страницы прошлого в клубе любителей истории и обществоведения. Создали и свой музей истории края. Уроки памяти в эти знаковые дни проходят повсеместно в учреждениях образования страны.