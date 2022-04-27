«Чтобы наша земля очистилась от фашизма». В минской школе №9 прошёл «Урок памяти»

Новости Беларуси. Трагедия Брестской крепости сдавливает болью сердце каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата 22 июня 1941-го – самый скорбный день в истории нашего народа. И без рассказа о подвиге героев-пограничников не обходится ни один тематический урок памяти. Проходят они в эти дни по всей стране. К патриотическому марафону подключилась и 9-я школа Минска.

Рассказать о серьезном просто и интересно к столичным школьникам пришли представители профильного министерства. К разговору подключились и сами учащиеся. Ведь главное – знать и помнить историю. И только так возможно уберечь будущие поколения от повторения страшных событий.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Важно разделение идей, понимание, что сохранение мира возможно только при условии сохранения памяти об этом периоде. О страшных вехах Великой Отечественной войны и о значимости Великой Победы для нашего народа. Консолидация сообщества, чтобы был мир и чтобы наша земля очистилась от фашизма.

Антон Бородич, ученик СШ № 9 Минска:

Тема обширная, и рассматривать ее можно с разных сторон. Все-таки можно рассматривать варианты и более трагичных событий как негативный пример молодому поколению. Либо рассматривать героизм солдат и партизан. Это дискуссия, классные часы. Мы можем собрать и младшеклассников и как старшеклассники сведущие им что-нибудь рассказывать понятным языком.