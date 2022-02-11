Там бывал даже Наполеон. Рассказываем историю старинного храма в Глубоком

Совершенство, легкость, грация. Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Старейший «глубочанин», как часовой, виден со всех сторон города. Его рост 42,5 метра, то есть как 14-этажный дом. Столетиями он проливал свет и спасал души. Крупнейший храм Беларуси вмещает 1 000 верующих. Появилась жемчужина в XVII веке благодаря старосте дисненскому и владельцу части Глубокого Иосифу Львовичу Корсаку. Он принял католичество и как истинный магнат считал своим рыцарским долгом основать костел.

Алла Галай, инструктор-методист по туризму Глубокского районного физкультурно-оздоровительного центра:

Корсак пригласил монахов кармелитов босых. Босые, потому что предписывал устав этого ордена достаточно строгий не иметь никакой собственности, даже обуви. В 1639 году он выдал фундуш на строительство храма. Он отдал монахам одну из лучших своих резиденций, где мы находимся, это был двор Корсака. Небольшой укрепленный замок. Передал вместе с окрестными землями и крестьянами для того, чтобы монахи занимались просвещением. В 1654 году был первый раз освящен храм.

Изначально храм был построен в стиле сарматского барокко и напоминал оборонительный замок. Башни с бойницами, опорные стены до 4 метров. Отголоски Сынковичей и Мурованки можно найти на боковом фасаде.

Игорь Федоров, экскурсовод:

Этим входным вратам около 300 лет, на них изображены василиски – такие мифические существа, могли убить человека своим взглядом и отравить его своим ядовитым дыханием. Из их глаз вырастают ни то лепестки, ни то перья, а из пасти вместо языка вырастает цветок. Таким образом, эти василиски получаются как бы безоружными, перед силой Господа Бога они ничто, они не могут причинить никакого вреда. Смысл был именно в том, чтобы убедить человека в том, что если он будет хорошим христианином, то ему не страшны никакие самые страшные адские создания.

Алла Галай:

Эта дубовая дверь не только потому, что она красивая, а потому что она защищала от неприятеля. На случай нападения население укрывалось в храме, а монахи брали это дубовое бревно и закрывали пазы, и пробить ее было практически невозможно. К 1735 году монахи возвели три корпуса монастыря и перестроили костел Успения Богородицы в стиле виленского барокко. Телескопические башни, волнистые карнизы, ракушки. Как будто откроется кулиса тетра и начнется пьеса о добре и зле. По одной версии, архитектором был знаменитый Ян Глаубиц, который перестраивал Софию в Полоцке. По другой – гродненский зодчий с итальянскими корнями Иосиф Фонтана. Святыню возводили по образцу римской Санта-Марии-ла-Скала. Высокий стиль оценил сам Наполеон и сказал, что Нотр-Даму было бы не стыдно за такое соседство.

Алла Галай:

В 1812 году здесь останавливался император французов Наполеон, когда шел на Москву. Он жил в покоях настоятеля. И вот однажды подозвал настоятеля и сказал: «Какие ваши владения?» – «1 000 хат». – «Это очень много, а чем вы занимаетесь?» – «А мы молимся». – «Это очень мало, сказал император». Настоятель дипломатично промолчал. Когда Наполеон уже уезжал, он решил поблагодарить настоятеля за гостеприимство и приказал подать ему несколько золотых монет. «Для обычного гостя это слишком много», – сказал настоятель, – «А для великого императора...» Он замолчал. Наполеон все понял и приказал насыпать целый поднос золотых монет.

Золотой век кармелитов. Глубокский монастырь был одним из богатейших, где молились и трудились 50 монахов. В огромных владениях было пять мельниц, в прудах разводили рыбу, отливали колокола в мастерской, делали кирпичи. Была своя физическая лаборатория и уникальная библиотека на 2 600 старопечатных книг, которые по сей день ищут как клад Наполеона. В саду было более 500 растений. В аптеке делали не только лекарства, но и варили шоколад и какао. Но в 1862-м монастырь был закрыт. Вместо римского алтаря установили православный. И в 1878 году храм переосвящают в церковь.

Алла Галай:

Интерьер сохранился с XVIII века. Это трехнефовый храм. Мы видим здесь балкон, на котором когда-то размещался оркестр из 40 музыкантов, который по праздникам играл для всего города. Размещался орган, когда это был католический храм. Видим такую галерею кованую, на ней можно увидеть медальоны с гербами Корсака и орлами Российской империи. Пол оригинальный XVII века. Причем очень интересно – это шведский мрамор, который доставляли сюда по воде. Он очень дорогой был, не все магнаты могли себе его позволить, кое-где есть следы моллюсков.

Иконостас не менее легендарный. Его расписывал известный художник Иван Трутнев со своими учениками. В старинных киотах наследие женского Березвечского монастыря. В начале XX века Антонина Тулевич, которая училась у самого Врубеля, вместе со своими послушницами организовала там мастерскую. 12 икон в соборе тому свидетели. Больше века глубочане почитают икону Казанской Божьей Матери. Чудеса происходят и возле еще одной афонской святыни – «Достойно есть» (или «Милующая»).