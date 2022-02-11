Там бывал даже Наполеон. Рассказываем историю старинного храма в Глубоком
Совершенство, легкость, грация. Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Старейший «глубочанин», как часовой, виден со всех сторон города. Его рост 42,5 метра, то есть как 14-этажный дом. Столетиями он проливал свет и спасал души. Крупнейший храм Беларуси вмещает 1 000 верующих. Появилась жемчужина в XVII веке благодаря старосте дисненскому и владельцу части Глубокого Иосифу Львовичу Корсаку. Он принял католичество и как истинный магнат считал своим рыцарским долгом основать костел.
Алла Галай, инструктор-методист по туризму Глубокского районного физкультурно-оздоровительного центра:
Корсак пригласил монахов кармелитов босых. Босые, потому что предписывал устав этого ордена достаточно строгий не иметь никакой собственности, даже обуви. В 1639 году он выдал фундуш на строительство храма. Он отдал монахам одну из лучших своих резиденций, где мы находимся, это был двор Корсака. Небольшой укрепленный замок. Передал вместе с окрестными землями и крестьянами для того, чтобы монахи занимались просвещением. В 1654 году был первый раз освящен храм.
Изначально храм был построен в стиле сарматского барокко и напоминал оборонительный замок. Башни с бойницами, опорные стены до 4 метров. Отголоски Сынковичей и Мурованки можно найти на боковом фасаде.
Игорь Федоров, экскурсовод:
Этим входным вратам около 300 лет, на них изображены василиски – такие мифические существа, могли убить человека своим взглядом и отравить его своим ядовитым дыханием. Из их глаз вырастают ни то лепестки, ни то перья, а из пасти вместо языка вырастает цветок. Таким образом, эти василиски получаются как бы безоружными, перед силой Господа Бога они ничто, они не могут причинить никакого вреда. Смысл был именно в том, чтобы убедить человека в том, что если он будет хорошим христианином, то ему не страшны никакие самые страшные адские создания.
Алла Галай:
Эта дубовая дверь не только потому, что она красивая, а потому что она защищала от неприятеля. На случай нападения население укрывалось в храме, а монахи брали это дубовое бревно и закрывали пазы, и пробить ее было практически невозможно.
К 1735 году монахи возвели три корпуса монастыря и перестроили костел Успения Богородицы в стиле виленского барокко. Телескопические башни, волнистые карнизы, ракушки. Как будто откроется кулиса тетра и начнется пьеса о добре и зле. По одной версии, архитектором был знаменитый Ян Глаубиц, который перестраивал Софию в Полоцке. По другой – гродненский зодчий с итальянскими корнями Иосиф Фонтана. Святыню возводили по образцу римской Санта-Марии-ла-Скала. Высокий стиль оценил сам Наполеон и сказал, что Нотр-Даму было бы не стыдно за такое соседство.
Алла Галай:
В 1812 году здесь останавливался император французов Наполеон, когда шел на Москву. Он жил в покоях настоятеля. И вот однажды подозвал настоятеля и сказал: «Какие ваши владения?» – «1 000 хат». – «Это очень много, а чем вы занимаетесь?» – «А мы молимся». – «Это очень мало, сказал император». Настоятель дипломатично промолчал. Когда Наполеон уже уезжал, он решил поблагодарить настоятеля за гостеприимство и приказал подать ему несколько золотых монет. «Для обычного гостя это слишком много», – сказал настоятель, – «А для великого императора...» Он замолчал. Наполеон все понял и приказал насыпать целый поднос золотых монет.
Золотой век кармелитов. Глубокский монастырь был одним из богатейших, где молились и трудились 50 монахов. В огромных владениях было пять мельниц, в прудах разводили рыбу, отливали колокола в мастерской, делали кирпичи. Была своя физическая лаборатория и уникальная библиотека на 2 600 старопечатных книг, которые по сей день ищут как клад Наполеона. В саду было более 500 растений. В аптеке делали не только лекарства, но и варили шоколад и какао. Но в 1862-м монастырь был закрыт. Вместо римского алтаря установили православный. И в 1878 году храм переосвящают в церковь.
Алла Галай:
Интерьер сохранился с XVIII века. Это трехнефовый храм. Мы видим здесь балкон, на котором когда-то размещался оркестр из 40 музыкантов, который по праздникам играл для всего города. Размещался орган, когда это был католический храм. Видим такую галерею кованую, на ней можно увидеть медальоны с гербами Корсака и орлами Российской империи. Пол оригинальный XVII века. Причем очень интересно – это шведский мрамор, который доставляли сюда по воде. Он очень дорогой был, не все магнаты могли себе его позволить, кое-где есть следы моллюсков.
Иконостас не менее легендарный. Его расписывал известный художник Иван Трутнев со своими учениками. В старинных киотах наследие женского Березвечского монастыря. В начале XX века Антонина Тулевич, которая училась у самого Врубеля, вместе со своими послушницами организовала там мастерскую. 12 икон в соборе тому свидетели. Больше века глубочане почитают икону Казанской Божьей Матери. Чудеса происходят и возле еще одной афонской святыни – «Достойно есть» (или «Милующая»).
Отец Петр Дойлиденок, священник Собора Рождества Пресвятой Богородицы:
Икона мироточила на один из праздников, из одного глаза текло миро. Если бы записывали, сколько было благодеяний людям от Матери Божьей, то тут, наверное, были бы книги огромные. На иконе есть дарственная надпись от беднейших иноков монастыря Святого Пантелеймона в дар городу Глубокое. Икона написана в 1911 году и принесена с большими торжествами в город Глубокое. У нас день принесения этой иконы городу был 26 июня. Очень умилительно, когда глубочане выходят, становятся цепочкой, на колени, цветами украшают. Ощущение, что действительно Матерь Божья идет по городу, люди ей кланяются и молятся.