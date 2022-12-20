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Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко

20 декабря 2022 16:14
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Поцелуй ангелов. Эту божественную красоту нужно увидеть своими глазами, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.   

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-1

Костел Успения Пресвятой Девы Марии – одно из чудес Беларуси с почетным титулом basilica minor.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-4

Ксендз Павел, настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии:  
Уникальная работа – это амвона, такой балкончик, откуда раньше говорились проповеди. Представьте, сколько нужно было скульптору потрудиться, чтобы вырезать всех ангелочков, лепесточки.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-7

Барокко оживает под звуки органа и наполняет душу светом. Наследие францисканцев от 1730 года – доминанта Пинска. Как маяк он светит со всех сторон.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-10

Ксендз Павел:  
Скоро будет 300 лет деревянным алтарям. Это, конечно, тоже чудо. В 60-х годах XVIII века был расстроен фронтон, чтобы он выглядел более эстетично. И уже был достроен сам кляштар францішканаў.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-13

Изначально костел был скромным белым. В начале XX века его расписали.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-16

Внимание привлекают фрески. С левой стороны – сцена Рождества. Необычный сюжет – интерпретация художника. Поклониться новорожденному Иисусу пришли не только волхвы, но и местные пинчуки в костюмах того времени. С правой стороны фреска – снятие Иисуса Христа с креста. Все здесь значимо и символично, чтобы жить с чистой душой вечно.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-19

Особенно почитают «Пинскую Мадонну», или «Мадонну с челкой». Такой подарок городу оставил известный художник Альфред Ромер. А позировала местная девушка-иудейка.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-22

Ксендз Павел:  
Главный алтарь у нас – это алтарь Матери Божьей, в небо взятой. Икона в главном алтаре – это копия известного художника. Сверху над этой иконой мы видим барельеф Святого Франциска, основателя ордена францисканцев, которые строили этот костел. Первый из признанных костелом стигматиков. Стигматы – это те, кто имел такие раны, как у Христа, на руках, на ногах. Бог давал такой знак, знамение, что они уподобились Христу.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-25

Полторы тысячи труб, 28 регистров. Старинный орган 1836 года – один из главных героев костела. Второй по величине в Беларуси. На своем веку повидал немало, пережил реставрации. Теперь в отличной форме и голосе. Собирает полные залы и восторженные аплодисменты. Когда звучит Бах и Чайковский, внутри меняются настройки. Невероятный заряд. Узнать о концертах можно на сайте костела. В программе немало известных музыкантов из разных стран.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-28

Ксендз Павел:  
Мы стараемся, чтобы двери нашего храма всегда были открытыми, особенно когда туристов много. В летнее, весенне время стараемся назначить дежурство, чтобы прихожане дежурили. Люди, которые приезжают в Пинск, чтобы могли увидеть красоту нашего храма.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-31

– Думаю, к Рождеству тоже будет красиво украшен костел, стоит заглянуть.  
– Да, будем украшать. Приглашаем, будет тоже очень красиво.  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-34

Православных приглашаем посетить храм Воскресения Славущего. Это здание – одно из интереснейших в Пинске. Под золотыми куполами с трудом верится, что после войны вплоть до 1990-х здесь был кинотеатр «Дружба».  

Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко-37

Смеялись и плакали с «Карнавальной ночи». А сейчас на месте экрана иконостас. Переделали на славу. Но в интерьерах можно найти советские отголоски.  

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