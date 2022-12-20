Костёл Успения в Пинске – одно из чудес Беларуси. Показываем этот шедевр барокко

Поцелуй ангелов. Эту божественную красоту нужно увидеть своими глазами, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Костел Успения Пресвятой Девы Марии – одно из чудес Беларуси с почетным титулом basilica minor.

Ксендз Павел, настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии:

Уникальная работа – это амвона, такой балкончик, откуда раньше говорились проповеди. Представьте, сколько нужно было скульптору потрудиться, чтобы вырезать всех ангелочков, лепесточки.

Барокко оживает под звуки органа и наполняет душу светом. Наследие францисканцев от 1730 года – доминанта Пинска. Как маяк он светит со всех сторон.

Ксендз Павел:

Скоро будет 300 лет деревянным алтарям. Это, конечно, тоже чудо. В 60-х годах XVIII века был расстроен фронтон, чтобы он выглядел более эстетично. И уже был достроен сам кляштар францішканаў.

Изначально костел был скромным белым. В начале XX века его расписали.

Внимание привлекают фрески. С левой стороны – сцена Рождества. Необычный сюжет – интерпретация художника. Поклониться новорожденному Иисусу пришли не только волхвы, но и местные пинчуки в костюмах того времени. С правой стороны фреска – снятие Иисуса Христа с креста. Все здесь значимо и символично, чтобы жить с чистой душой вечно.

Особенно почитают «Пинскую Мадонну», или «Мадонну с челкой». Такой подарок городу оставил известный художник Альфред Ромер. А позировала местная девушка-иудейка.

Ксендз Павел:

Главный алтарь у нас – это алтарь Матери Божьей, в небо взятой. Икона в главном алтаре – это копия известного художника. Сверху над этой иконой мы видим барельеф Святого Франциска, основателя ордена францисканцев, которые строили этот костел. Первый из признанных костелом стигматиков. Стигматы – это те, кто имел такие раны, как у Христа, на руках, на ногах. Бог давал такой знак, знамение, что они уподобились Христу.

Полторы тысячи труб, 28 регистров. Старинный орган 1836 года – один из главных героев костела. Второй по величине в Беларуси. На своем веку повидал немало, пережил реставрации. Теперь в отличной форме и голосе. Собирает полные залы и восторженные аплодисменты. Когда звучит Бах и Чайковский, внутри меняются настройки. Невероятный заряд. Узнать о концертах можно на сайте костела. В программе немало известных музыкантов из разных стран.

Ксендз Павел:

Мы стараемся, чтобы двери нашего храма всегда были открытыми, особенно когда туристов много. В летнее, весенне время стараемся назначить дежурство, чтобы прихожане дежурили. Люди, которые приезжают в Пинск, чтобы могли увидеть красоту нашего храма.

– Думаю, к Рождеству тоже будет красиво украшен костел, стоит заглянуть.

– Да, будем украшать. Приглашаем, будет тоже очень красиво.