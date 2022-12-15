Что делать туристам в Барановичах? Рассказали о самых крутых развлечениях

Во время экскурсии переведите стрелки и покатайтесь на дрезине. Местный аттракцион добавит драйва и эмоций. Такие покатушки вы точно не забудете.

Принцип действия дрезины – голубые ручки мы выжимаем взад-вперед до упора, рычаг – это тормоз. Поехали!

Колесить по рельсам можно несколько часов. На маршруте вас ожидает техника путейцев, снегоуборочные машины – масса открытий. А в пятницу вечером на экскурсии «В свете фонаря» можно повстречать кочегара. В музее под открытым небом побывало немало иностранцев. Зеленый семафор горит для всех. Волшебный экспресс из Барановичей. Посмотрите на необычную экспозицию под открытым небом – подробности.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Думаю, зимой такой китель туристы точно оценят. Наталия Ярош, младший научный сотрудник Музея железной дороги города Барановичи:

Абсолютно, самое то. Одной из обязанностей дежурного по станции было принимать и отправлять поезда. Дежурному слово – звоните! Это скромно. Так делают наши туристы, и желание может не сбыться. Когда мы прибываем, то звоним тремя двойными ударами. Первый звонок для пассажиров – пора покупать билеты на платформу. Второй – для багажного отделения, а третий, как в театре, – каждый занимает свои места. У наших туристов сложилась традиция загадывать желание о месте будущего путешествия.