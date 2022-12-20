Выпить огуречный кофе и поздороваться с легендарной статуей. Вот чем можно заняться туристам в Пинске

Анастасия Макеева, корреспондент:

Лучшее, что можно сделать на зимних каникулах, – это отправиться в один из самых красивых городов Беларуси, жемчужину Полесья, город Пинск. И начать лучше всего знакомство с кружечки ароматного кофе. Здесь его готовят по-полесски, с огурцом и на песке. Начнем наше ароматное путешествие. Потереть руку известной статуи на удачу

Поздороваться и сфотографироваться с этим полешуком – святое. И не только потому, что потереть руку или ногу сулит большую удачу. Даже и нос натерли. Люди, наверное, решили сразу все, чтобы наверняка повезло. Это больше, чем скульптура. Характер народа в бронзе передал брестский скульптор Алексей Павлючук. С 2017 года мужчина в капелюше покоряет туристов. К нему выстраиваются очереди. Кстати, пинчуки – это коренные жители. А вот пинчанами называют приезжих.

Сергей Демьянов, экскурсовод:

Согласно городской легенде, куда бы ни приехали пинчуки и с кем бы ни знакомились, начало знакомства они начинали с того, что загибали мизинец и говорили: во-первых, я из Пинска. Обратите внимание, как он стоит. Гордая такая поза, фанабэрыстая. Горделивый характер, который показывает и особенности самих пинчуков, полешуков. При этом показывает и то, что люди здесь очень гордятся своим городом. Прогуляться по пешеходной Ленинской улице

Полешука задобрили, и можно «шпацыравать па газу». Отправляемся на променад по главной улице Пинска. Пешеходная Ленина – музей под небом с уютными кафешками и магазинами. 800 метров живой истории. Здесь селилась та самая пинская шляхта, богатые евреи. Элита. Были мощеные тротуары, некоторые фундаменты и дома помнят XIX век. Но большинство родом из первой половины XX-го, как и бывшая английская гостиница 1928 года. Голден люкс с рестораном, кабаре, галантереей. Уже тогда все номера были оборудованы телефонами. Здесь гостило немало звезд – Фаина Раневская, Леонид Утесов и многие другие.

Сергей Демьянов:

Луиза Арнер Бойд – американская путешественница, которая исследовала Полесье. Приезжала сюда в середине 30-х годов прошлого века, изучала историю, самобытность полешуков. Оставила очень много заметок, фотографий об истории этих мест. Выпустили даже фотоальбом. Анастасия Макеева:

Можно сказать, это первый блогер, которая прославила Полесье своими фотографиями. Сергей Демьянов:

Показала культуру, характер, быт. Анастасия Макеева:

У вас такое ароматное чаепитие, можно сказать, в гостях у пинчуков, только век назад. Расскажите, чем вообще занимались, как коротали час?

Анна Садовская, старший научный сотрудник Музея белорусского Полесья:

Ровно тем же, чем и мы с вами. Ходили в гости друг к другу, ходили гулять по улице Ленина, сидели в кафешках и ресторанах. Зимой, когда замерзала река, ходили кататься на коньках, на лыжах, на санках. Пинчане вели очень светский образ жизни. Между работой они умели красиво отдыхать. Конечно, не каждая семья могла позволить себе столь богатый интерьер, потому что предметом наивысшей роскоши считалось фортепиано. Посетить Полесский драматический театр

Продолжить культурный визит можно в пинском театре. Труппа здесь блестящая. В репертуаре «Рогнеда», «Черная панна Несвижа» и, конечно, новогодние сюрпризы. Только заранее позаботьтесь о билетах – нарасхват. Кстати, история здания прелюбопытна. Оно было построено в начале XX века как кинотеатр «Казино». Хотя первоначально его хозяин Давид Боярский хотел назвать «Лувром». Оконные рамы и двери помнят пинчуков тех времен. Настоящий эксклюзив, как и местная трилинка. Внимательно смотрите под ноги. Узнать историю древней брусчатки – трилинки

Анастасия Макеева:

Что это за уникальное покрытие? Сергей Демьянов:

Это трилинка, либо коска, как ее называют. Трилинка по фамилии инженера, который ее придумал – Трилинского. Это шестиугольники. Перемешан бетон и базальт. Его привозили из Волыни, дробили и потом делали плитки, шлифовали их. Притом в толщину они достигали 20 сантиметров. Говорили даже, что делали до 50 см, а вес достигал 30 килограммов. Вся улица вплоть до 1970-х была уложена такой плиткой.

– Она была скользкой? Как сейчас погода зимняя.

– Скорее всего да.