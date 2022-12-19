Страсти с соседями и любовный треугольник. Рассказываем шокирующие факты из биографии Адама Мицкевича
Зимний вальс. Заснеженными тропинками пробираемся на хутор Заосье. Здесь 24 декабря 1798-го зажглась звезда будущего гения – Адама Мицкевича. Его родители поехали в метель спасать племянника Люциана, который остался сиротой, и случилось чудо накануне Рождества.
Татьяна Колоша, сотрудник музея-усадьбы Мицкевичей «Заосье»:
У гэтым пакойчыку ён нарадзіўся. І акушэркай для Адама была простая шляхцянка, якая, жадаючы нагадаць разумнага дзіцяці, ужыла кнігу, якую падклала, калі абразала пупавіну Адаму. Вось і адбылося – ён стаў знакамітым славянскім паэтам.
В этих живописных краях Адамка сделал первые шаги. Когда мальчику было три года, всей семьей переехали в Новогрудок. Отец Николай работал там адвокатом и построил добротный дом. Заосье не было родовым гнездышком, а досталось с шумом и треском из-за долгов пана Михала Яновича, который любил красивую жизнь и задолжал Якубу Мицкевичу 200 злотых. Денег родственники так и не вернули, зато получили взамен усадьбу.
Татьяна Колоша:
Тры гады ішла барацьба за гэтую сядзібу. Міцкевічы прыязджаюць у калітку, Яновічы зачыняюць замок, сабак вялікіх спускаюць і не пускаюць. Надаела гэта ўсё Міцкевічам. Сабралі яны ўсю сваю радню, яшчэ пушку прытаранілі. Як бухнулі тут, што сцёкла пасыпаліся, так і выкурылі гэтых Яновічаў.
На хуторе осталась хозяйничать тетушка поэта Барбара. К ней приезжали большой семьей на каникулы. У Адама было четверо братьев. Шляхта мелкопоместная, небогатая, поэтому старались, чтобы все получили достойное образование. Уже в пять лет мальчик знал басни наизусть и декламировал стихи.
Владимир Зуев, краевед, старший преподаватель БарГУ:
Одна из икон, которую почитали в семье Адама Мицкевича, была икона Божией Матери Ченстоховской. По преданию, когда он был маленьким ребенком, уже когда родители жили в Новогрудке, он выпал из окна, упал на каменную мостовую и потерял сознание. Мать на руках его занесла в ближайший костел, очень долго перед иконой Божией Матери Ченстоховской молилась о здоровье своего сына. Он действительно ожил.
Любовь к народной культуре и своему краю привила няня Гансевская и слуга Блажей. Они пели школьнику песни и рассказывали предания. Мицкевич поступает на физмат Виленского университета, но не может жить без поэзии. К тому же, в это время его пронзили стрелы амура. В гостях у друзей он влюбляется в Марылю Верещаку. Однажды и навсегда. Но дама сердца из богатой семьи – не судьба породниться. Позже он и она станут героями «Пана Тадеуша».
Владимир Зуев:
Нават гавораць, што бацькі Марылі так адчувалі гэтую сувязь рамантычную, што яны пакідалі гэтага хлопца ў сябе начаваць, каб ён не хадзіў да сваякоў у Завоссі. Захавалася ліпавая альтанка. Гэта месца рамантычных сустрэч Марылі і Адама. Доўгі час, нават пасля вяселля, пасля таго, як Марыля выйшла замуж за графа Путкамера, яны спаткаліся. Граф Путкамер дазваляў сваёй жонцы перапіску з Адамам Міцкевічам. Гэтае каханне пранеслі праз усё жыццё.
Татьяна Колоша:
Такая планіроўка сядзіб для Беларусі была традыцыйная. У цэнтры стаяў дом, насупраць – двухпавярховы свіронак, гаспадарчая пабудова. Першы паверх – засекі для зерня, усялякія прыпасы захоўвалі. На другім паверсе быў летні пакой Адама, калі ён ужо з Марыляй пачаў сустракацца. Пад ранак вяртаўся, цётачка там паставіла яму ложак, каўбаскі, паляндвіцы па кусочку з’еў, ды і пайшоў адпачываць, бо на вечар зноў трэба да дзяўчыны ляцець.
Солидный костюм Мицкевича неизменно дополняла белая лента, которую он тайком украл у любимой во время свидания в Тугановичах. Время не пощадило усадьбу в Заосье. О классике до 1998 года напоминал лишь обелиск в поле и старая липа. Но на фундаментах возродили деревянный ансамбль в духе XVIII века. Ориентиром стал рисунок Эдварда Павловича. Осколки эпохи, найденные при раскопках, поместили в витрину и оформили интерьеры по страницам «Пана Тадеуша».
Татьяна Колоша:
Убранне сенцаў сведчыла пра звычкі дабрабыту гаспадара дома. У нашым выпадку вы бачыце, што Мікалай Міцкевіч быў добры паляўнічы. Калі госці збіраліся, звычайна тут танчылі, дзеці маглі пагуляць, павесяліцца.
Из уютной столовой, где собирались вся семья, можно оказаться в дамской комнате, где Зося собирается на бал и примеряет белоснежное платье. В центре внимания популярная тогда фисгармония. Играли, вышивали, коротали вечера. Кстати, во времена Мицкевичей здесь была спальня. А хозяюшкам придется по вкусу кладовка с пряными травами.
Анастасия Макеева, корреспондент:
«Пан Тадеуш» называют энциклопедией шляхетской жизни. Неспроста там можно изучить нашу белорусскую кухню с верещакой, бульбай и блинами. Ну а главной страстью Мицкевича был кофе. Была даже отдельная служанка в Новогрудке, которая варила кофе со свежими сливками.
В строчках нашего земляка всегда пела Родина. В 2023 году великому классику исполнится 225 – отличный повод заглянуть в гости.
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