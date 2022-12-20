Президент Израиля, создатель термина ВВП и отец советской школы фармакологии. Какие знаменитости родились на Пинщине?

Пинщина подарила миру немало талантов, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Бывшая мужская гимназия тому свидетель. Список именитых выпускников поражает. Хаим Вейцман – первый президент Израиля. Ян Желтовский, доктор архитектуры. Михаил Машковский – отец советской школы фармакологии.

Семен Кузнец – нобелевский лауреат по экономике, который придумал термин ВВП. Исаак Шунберг был удостоен титула сэра от самой Елизаветы II за вклад в создание британского телевидения. Перечислять можно долго. Созвездие наших земляков ярко светит в мировой истории.

Сергей Демьянов, экскурсовод:

Вот этот дом, красный который, был построен для Леонтины Орды, как многие считают. Это была известная личность на Полесье, которая занималась просветительской деятельностью, образовательной. Помогала детям различных сословий получать образование. Что интересно, эти дома – отсылка к русскому деревянному зодчеству. Кокошники вверху, также балкон граненый.

Среди знаковых фигур – государственный деятель Речи Посполитой, пинский староста Матеуш Бутримович. Ему удалось приручить болотистые земли, построить знаменитые Днепровско-Бугский и Огинский каналы, соединить Балтийское и Черное моря и превратить Пинщину в порт международного значения.

А жил реформатор Полесья в роскошном дворце. Свою резиденцию он возвел в конце XVIII века. Вокруг благоухал парк с экзотами. Форсили на балах. Время не сохранило высокую архитектуру – сакский фарфор и другие богатства вывезли. В разное время здесь были типография, кинотеатр, Дом пионеров. И лишь в 2009-м после реконструкции памятник ожил – в нем расположился ЗАГС, и стали соединяться сердца.

Светлана Цилимова, ведущий научный сотрудник Музея белорусского Полесья:

В 1830-е годы Пинщину посетил известный польский писатель и путешественник Юзеф Крашевский. Когда он увидел среди деревянных домишек целый каменный дворец, дворцовый комплекс, он назвал его этаким франтом на деревне. Во дворец, как вы видите, ведут пять входов. Именно западное крыло было отдано нашему музею, где работает выставочный зал.

Анна Садовская, старший научный сотрудник Музея белорусского Полесья:

Предположительно, на данном портрете изображен сам Матеуш Бутримович. Эти три портрета были найдены во дворце Бутримовича, а Кристину Радзивилл Джордано Грасси передал уже правнук Матеуша Бутримовича, который жил в начале XX века. Можно сделать портрет на память в образе Кристины Радзивилл и последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, который проездом был в Пинске.

– Я думаю, грех не воспользоваться.