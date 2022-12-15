В храм всегда вело три двери. Зачем в Беларуси построили треугольную церковь? Разгадываем древнюю тайну

Деревня Большая Своротва – место намоленное. Снегопад окутал Троицкий храм кружевом и превратил в колыбельную. Но удивительно другое. Необычная форма. Треугольная церковь – одна на всю страну! В середине XV века здешним поселением владел известный род Хрептовичей. Но впервые прославил его писарь ВКЛ Николай Овсяный. В 1747-м он возводит деревянную униатскую церковь.

Владимир Зуев, краевед, старший преподаватель БарГУ:

Появление этого шедевра, нашей церкви Святой Троицы, связано с именем Якуба Незабытовского. Он стал владельцем имения в Своротве в 1820-х годах, построил здесь свое каменное имение, заложил красивейшую дубовую аллею и построил эту церковь.

– Здесь необычный крест.

– Это тоже христианский символ – латинский крест. Скорее всего, такой крест появился в связи с тем, что храм выполнял функции униатской святыни. Интересно, что в этот храм всегда вело три двери. Вполне возможно, рассказывают старожилы, что этот храм выполнял функцию религиозного объекта для трех конфессий. Это могли быть католики, православные и униаты. По преданиям, алтарь находился в середине храма.

При Незабытовском Своротва расцвела. Культурный помещик был довольно прогрессивным и привнес на эти земли сельскохозяйственные технологии. Здесь побывало немало элиты. От богатой библиотеки в 25 тысяч томов в годы военного лихолетья не осталось ничего. Что делать туристам в Барановичах? Рассказали о самых крутых развлечениях – читайте здесь.

Владимир Зуев:

В XIX веке, когда Якуб Незабытовский, вернувшись из Саксонии, где был, по сути дела, наемным офицером, решает строить эту церковь, уже господствовал стиль классицизма. Ярким его выражением являются вот эти колонны, которые находятся по трем углам этого каменного храма. Еще одна особенность, которая выделяет этот храм, – то, что здесь ниши, где, скорее всего, в XIX веке стояли фигуры святых. Главное сокровище храма – брутальный бутовый камень. Крепость для души. Словно разноцветная мозаика, произведение искусства. По этим стенам можно изучать геологию родного края. Материал брали на месте. Новогрудская гряда богата на валуны.

Владимир Зуев:

Бутовый камень скреплен очень мощным раствором. Видна очень хорошо структура, что это, скорее всего, известняк, который замешивался на каких-то связующих материалах. Традиционно использовали белковые материалы, может быть, даже белок куриных яиц. Можно представить, сколько куриц постаралось, чтобы этот храм был возведен. И между ними вкрапление более мелких камешков, так называемый руст – это традиционная отделка XIX века.

В XIX веке внутри был кирпичный пол, подшитый досками потолок. Иконостас небесного цвета с позолотой настраивал на просветление. 12 икон располагались в один ряд. Действовала церковно-приходская школа, но в 1943-м уникальную жемчужину разрушил огонь. Выстояли лишь мощные стены. Возрождать храм начали по инициативе священника Георгия и неравнодушных прихожан. В 2009-м осветили в честь Троицы Живоначальной. Резной иконостас согревает и настраивает на молитву.