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К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки

20 декабря 2022 17:22
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Анастасия Макеева, корреспондент:  
Лучшее, что можно сделать на зимних каникулах, – это отправиться в один из самых красивых городов Беларуси, жемчужину Полесья, город Пинск. И начать лучше всего знакомство с кружечки ароматного кофе. Здесь его готовят по-полесски, с огурцом и на песке. Начнем наше ароматное путешествие.  

К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки-1

Мороз и солнце. Причаливаем к заснеженным берегам Пины. Здесь можно поймать золотую рыбку и окунуться в историю. 925 лет назад эта река дала имя городу. Люди селились у воды, чтобы быть на связи и при транспорте. И сегодня Пинск – один из крупных речных портов Беларуси. Посмотрите на реку. Она буквально стоит на месте. Отсюда и первая версия названия – «пын» – прыпынак. Вторая – вода болотистая, вязкая, в переводе с санскрита – густая.  

К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки-4

Сергей Демьянов, экскурсовод:  
Здесь причаливали лодки. Лодки-чайки, так их называли. С плоским дном, достаточно широкие. Притом они могли даже перевозить и лошадей, и целый обоз. Они приплывали и торговали здесь. Соединялось две части рынка. Одна часть была на площади. На спуске уже торговали сеном. Судя по фото старым, здесь был лодочный базар – тарг над Пиной. Здесь приплывали, продавали практически все – это и глиняная посуда, изделия из лозы, соломы, предметы быта, а также мелкие домашние животные.  

Только представьте. Вплоть до 70 годов прошлого века здесь разливалось бескрайнее море. К соседям в гости не ходили – ездили на лодках, за что Пинск нарекли белорусской Венецией. Глухие болота. Островок, оторванный от мира. Жизнь до мелиорации связала клубок уникальных традиций, тот самый колорит, о котором рассказывают в музее белорусского Полесья.  

К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки-7

Это масштабное здание – бывший иезуитский коллегиум XVII века. От вековых сводов захватывает дух.  

К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки-10

Анна Садовская, старший научный сотрудник Музея белорусского Полесья:  
Испокон веков верили в какие-то приметы. Испокон веков смотрели только друг на друга. В нашем генетическом коде есть такой момент: а что люди скажут? Мне кажется, это где-то на болоте полесском и зародилось. Многие деревни на полгода были отрезаны от других населенных пунктов, и никакие новости до них не доходили. Затапливало окрестности так сильно, что летом полешуки косили траву, стоя в воде. Копали картошку, вынимая ее из воды, просушивая на высоких участках. Чтобы работать и жить на болоте, нужна очень сильная выносливость.  

К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки-13

Жили с рыбы, меда, гончарства и ткачества. Уже с 12 лет девочки готовили приданое со старшими. Невесте нужно было соткать около 30 рушников. Все постилки бережно складывали в сундук, чтобы оценил на смотринах жених. Ну, а если не хватало сил, что греха таить, подкладывали для весу камни. Никто не хотел быть Поспелухой и засидеться в девках. Здесь вам расскажут про женский и мужской дресс-код. Этно-прогулка на высоте.  

К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки-16

Анастасия Макеева:  
Бортники на Полесье – это, как говорят, отдельная песня. Расскажите про эти приспособления. Очень интересно.  

Анна Садовская:  
К сожалению, у нас в коллекции музея нет колод, потому что бортники очень ревностно относятся к этому и не хотят расставаться с такой ценной вещью. Многим они доставались из поколения в поколение.  

К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки-19

Из наиболее интересных экспонатов, которые у нас есть, это лязево. Приспособление, с помощью которого пчеловод залазил на дерево. Его механизм не изменился за несколько тысячелетий. Чтобы попасть на дерево, нужно было залезть. Этими веревками обматывался пчеловод, подтягивал себя и забирался наверх. Но веревки обязательно должны быть из лошадиной кожи, иначе они не выдержат вес человека.  

Анастасия Макеева:  
Целая наука.  

К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки-22

А этот экспонат – самый драгоценный в коллекции. В 1933 году мастер Василий Лючко привез его на ярмарку в деревню Погост-Загороцкий. На чудо техники сбежался посмотреть весь народ, и весть по сарафанному радио долетела до сотрудников музея, которые выкупили его в свою коллекцию. Кстати, старичок до сих пор на ходу. В нем поворачивается даже руль.  

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# История # Туризм # Анастасия Макеева # Сергей Демьянов # Анна Садовская # Василий Лючко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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