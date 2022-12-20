К соседям ездили на лодках, картошку выкапывали из воды. Рассказываем, как жили древние пинчуки

Анастасия Макеева, корреспондент:

Лучшее, что можно сделать на зимних каникулах, – это отправиться в один из самых красивых городов Беларуси, жемчужину Полесья, город Пинск. И начать лучше всего знакомство с кружечки ароматного кофе. Здесь его готовят по-полесски, с огурцом и на песке. Начнем наше ароматное путешествие.

Мороз и солнце. Причаливаем к заснеженным берегам Пины. Здесь можно поймать золотую рыбку и окунуться в историю. 925 лет назад эта река дала имя городу. Люди селились у воды, чтобы быть на связи и при транспорте. И сегодня Пинск – один из крупных речных портов Беларуси. Посмотрите на реку. Она буквально стоит на месте. Отсюда и первая версия названия – «пын» – прыпынак. Вторая – вода болотистая, вязкая, в переводе с санскрита – густая.

Сергей Демьянов, экскурсовод:

Здесь причаливали лодки. Лодки-чайки, так их называли. С плоским дном, достаточно широкие. Притом они могли даже перевозить и лошадей, и целый обоз. Они приплывали и торговали здесь. Соединялось две части рынка. Одна часть была на площади. На спуске уже торговали сеном. Судя по фото старым, здесь был лодочный базар – тарг над Пиной. Здесь приплывали, продавали практически все – это и глиняная посуда, изделия из лозы, соломы, предметы быта, а также мелкие домашние животные. Только представьте. Вплоть до 70 годов прошлого века здесь разливалось бескрайнее море. К соседям в гости не ходили – ездили на лодках, за что Пинск нарекли белорусской Венецией. Глухие болота. Островок, оторванный от мира. Жизнь до мелиорации связала клубок уникальных традиций, тот самый колорит, о котором рассказывают в музее белорусского Полесья.

Это масштабное здание – бывший иезуитский коллегиум XVII века. От вековых сводов захватывает дух.

Анна Садовская, старший научный сотрудник Музея белорусского Полесья:

Испокон веков верили в какие-то приметы. Испокон веков смотрели только друг на друга. В нашем генетическом коде есть такой момент: а что люди скажут? Мне кажется, это где-то на болоте полесском и зародилось. Многие деревни на полгода были отрезаны от других населенных пунктов, и никакие новости до них не доходили. Затапливало окрестности так сильно, что летом полешуки косили траву, стоя в воде. Копали картошку, вынимая ее из воды, просушивая на высоких участках. Чтобы работать и жить на болоте, нужна очень сильная выносливость.

Жили с рыбы, меда, гончарства и ткачества. Уже с 12 лет девочки готовили приданое со старшими. Невесте нужно было соткать около 30 рушников. Все постилки бережно складывали в сундук, чтобы оценил на смотринах жених. Ну, а если не хватало сил, что греха таить, подкладывали для весу камни. Никто не хотел быть Поспелухой и засидеться в девках. Здесь вам расскажут про женский и мужской дресс-код. Этно-прогулка на высоте.

Анастасия Макеева:

Бортники на Полесье – это, как говорят, отдельная песня. Расскажите про эти приспособления. Очень интересно. Анна Садовская:

К сожалению, у нас в коллекции музея нет колод, потому что бортники очень ревностно относятся к этому и не хотят расставаться с такой ценной вещью. Многим они доставались из поколения в поколение.