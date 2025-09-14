Члены императорской семьи блистали на балах в этом имении! История дворца Румянцевых и Паскевичей

Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Гомелю на СТВ!
Отправляемся в Гомель, чтобы увидеть Дворец Румянцевых и Паскевичей – его история началась в XVIII веке! Тогда Екатерина II подарила Гомель генералу Румянцеву.
Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Гомелю на СТВ!
Отправляемся в Гомель, чтобы увидеть Дворец Румянцевых и Паскевичей – его история началась в XVIII веке! Тогда Екатерина II подарила Гомель генералу Румянцеву.
Во дворце в стиле классицизма блистали на балах и принимали именитых гостей, включая членов императорской семьи! Позже дворец перешел во владение Паскевичей. Последняя владелица Ирина Паскевич была известна как благотворительница и переводчица.
После революции на основе резиденции была создана основа Художественно-исторического музея. Дворец несколько раз разрушался и восстанавливался. В советское время здесь располагались различные учреждения.
Фото: pinterest
Сегодня это один из самых посещаемых музеев Беларуси, где можно окунуться в атмосферу прошлых веков! Здесь проходят концерты, балы и важные встречи.
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