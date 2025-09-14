Члены императорской семьи блистали на балах в этом имении! История дворца Румянцевых и Паскевичей

Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Гомелю на СТВ! Отправляемся в Гомель, чтобы увидеть Дворец Румянцевых и Паскевичей – его история началась в XVIII веке! Тогда Екатерина II подарила Гомель генералу Румянцеву.

Во дворце в стиле классицизма блистали на балах и принимали именитых гостей, включая членов императорской семьи! Позже дворец перешел во владение Паскевичей. Последняя владелица Ирина Паскевич была известна как благотворительница и переводчица.

После революции на основе резиденции была создана основа Художественно-исторического музея. Дворец несколько раз разрушался и восстанавливался. В советское время здесь располагались различные учреждения.