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Члены императорской семьи блистали на балах в этом имении! История дворца Румянцевых и Паскевичей

14 сентября 2025 13:10
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Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Гомелю на СТВ!

Отправляемся в Гомель, чтобы увидеть Дворец Румянцевых и Паскевичей – его история началась в XVIII веке! Тогда Екатерина II подарила Гомель генералу Румянцеву.

Члены императорской семьи блистали на балах в этом имении! История дворца Румянцевых и Паскевичей-2

Во дворце в стиле классицизма блистали на балах и принимали именитых гостей, включая членов императорской семьи! Позже дворец перешел во владение Паскевичей. Последняя владелица Ирина Паскевич была известна как благотворительница и переводчица.

Члены императорской семьи блистали на балах в этом имении! История дворца Румянцевых и Паскевичей-4

После революции на основе резиденции была создана основа Художественно-исторического музея. Дворец несколько раз разрушался и восстанавливался. В советское время здесь располагались различные учреждения.

Члены императорской семьи блистали на балах в этом имении! История дворца Румянцевых и Паскевичей-6

Фото: pinterest

Сегодня это один из самых посещаемых музеев Беларуси, где можно окунуться в атмосферу прошлых веков! Здесь проходят концерты, балы и важные встречи.

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В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей/

# Достопримечательности Беларуси # Туризм

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