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К 85-летию обороны Брестской крепости в мемориальном комплексе начались работы по реконструкции

08 августа 2025 07:17
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В преддверии 85-летия обороны Брестской крепости в мемориальном комплексе начались работы по реконструкции и реставрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 85-летию обороны Брестской крепости в мемориальном комплексе начались работы по реконструкции-2

Обновляется основной монумент «Мужество», а также главный вход в цитадель, казематы, мост и юго-западная казарма. Реставрация проходит по проекту Союзного государства Беларуси и России. К работе приступили промышленные альпинисты.

К 85-летию обороны Брестской крепости в мемориальном комплексе начались работы по реконструкции-4

Александр Цяк, промышленный альпинист:
Были наслоения зелени, плесени. Грибок – мы его обработали. Старую краску шелушащуюся убрали. Дальнейшие работы были связаны с нанесением противогрибкового средства. Потом идет расшивка трещин, заделка трещин, подготовка к покраске.

К 85-летию обороны Брестской крепости в мемориальном комплексе начались работы по реконструкции-6

Сергей Крук, ведущий инженер мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
В 2025 году при благоприятных погодных условиях в середине осени планируем завершить все работы. На капитальном ремонте находится наш мост, который ведет в цитадель от предвходной площади и юго-западная казарма, южная казарма.

В 2026 году 85-летие героической обороны цитадели. В июне 41-го крепость первой приняла на себя фашистский удар. Немцы планировали взять ее за несколько часов, но защитники держались больше месяца.

# Великая Отечественная война # Брестская крепость

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