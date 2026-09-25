Новости по тегу #Брестская крепость

55 лет назад, 25 сентября 1971 года – был открыт мемориальный комплекс: в торжественной церемонии участвовали свыше 600 ветеранов Брестского гарнизона 1941 года – в том числе сами защитники крепости и родные павших бойцов. Тогда же в комплексе зажгли Вечный огонь.
Почему общая история – один из столпов единства белорусов, поговорили с гостем программы «Сенат».
От его родного дома до западных рубежей Союзного государства почти 11 тысяч километров. Но для того, чтобы поклониться подвигу героев, это совсем не преграда.
Ровно 85 лет назад 22 июня 1941 года Цитадель приняла первый страшный удар врага.
В Брест проходят памятные мероприятия, приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В эти дни в городе над Бугом проходит патриотический форум Союзного государства. Город наполнен тематическими локациями, выставками, историческими реконструкциями.
Локация расположена в западной части Цитадели, на территории руин 44-го стрелкового полка.
Цитадель первой приняла на себя сокрушительный удар врага, став символом беспримерного мужества, железной стойкости и вечной славы советского солдата.
Задействуют ретро-технику, кавалерию и авиацию. Реконструкторы уже примеряют аутентичную военную форму.
Объединяет их не только профессиональный интерес, но и глубокое уважение к истории: молодые специалисты приезжают сюда уже второй год подряд, чтобы применить свои знания на практике и прикоснуться к героическому прошлому Цитадели.
В один строй встали победители на портретах и их наследники. Марш растянулся более чем на километр. Так и должно быть – страна помнит своих героев. Помнит каждого.
Вечный огонь, который никогда не гаснет, – пламя благодарности поколений. К нему сегодня лягут алые цветы, а вся Цитадель замрет в минуте молчания.
Их нашли во время раскопок: двух – на территории мемориала, пятерых – у патриотического центра.
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