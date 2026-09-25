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Новости по тегу #Брестская крепость

Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» исполняется 55 лет
25 сентября 2026 05:54

Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» исполняется 55 лет

Искажение истории, новые факты о Брестской крепости и юбилей мемориала! Интервью с Александром Коркотадзе
20 сентября 2026 14:46

Искажение истории, новые факты о Брестской крепости и юбилей мемориала! Интервью с Александром Коркотадзе

Брестская крепость встретила 29-миллионного посетителя – им стал турист из России
05 сентября 2026 07:48

Брестская крепость встретила 29-миллионного посетителя – им стал турист из России

85 лет бессмертия! Как Брестская крепость встретила 85-ю годовщину начала ВОВ
22 июня 2026 06:46

85 лет бессмертия! Как Брестская крепость встретила 85-ю годовщину начала ВОВ

Рассвет, который помнит каждый: как в Бресте готовятся встретить 85-ю годовщину начала войны
21 июня 2026 17:05

Рассвет, который помнит каждый: как в Бресте готовятся встретить 85-ю годовщину начала войны

В Брестской крепости открыли мемориальную зону «Скорбь»
21 июня 2026 13:46

В Брестской крепости открыли мемориальную зону «Скорбь»

Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ
21 июня 2026 11:03

Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ

Свыше тысячи человек примут участие в реконструкции обороны Брестской крепости
20 июня 2026 10:46

Свыше тысячи человек примут участие в реконструкции обороны Брестской крепости

Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы
18 мая 2026 19:09

Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы

Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели
09 мая 2026 10:52

Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели

Символ мужества и крепость наших сердец! Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы
09 мая 2026 07:56

Символ мужества и крепость наших сердец! Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы

В Брестской крепости перезахоронили останки 7 красноармейцев
08 мая 2026 16:50

В Брестской крепости перезахоронили останки 7 красноармейцев