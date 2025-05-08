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493 млн на сохранение исторической памяти – рассказываем о проекте Союзного государства в Брестской крепости

08 мая 2025 16:11
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По проекту Союзного государства ведутся работы и в Брестской крепости. В юго-западной части цитадели создадут новую мемориальную зону «Скорбь». В центре – скульптурная композиция – символ женщин, которые потеряли на войне сыновей, мужей и братьев. Эту задумку планируют воплотить к 85-летию героической обороны Брестской крепости.

493 млн на сохранение исторической памяти – рассказываем о проекте Союзного государства в Брестской крепости-2

Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
В текущем году от Союзного государства финансирование будет в размере 267 миллионов рублей российских. Мы уже эти средства получили, расходуем их в соответствии с программой нашей. В целом текущий проект  Союзного государства – 493 миллиона рублей – это бюджет Беларуси, бюджет России, совместный бюджет нашего Союзного государства. И это средства, которые направлены на сохранение нашей исторической памяти, без которой мы существовать не можем.

Подробности – в видео.

# Великая Отечественная война # День Победы # Брестская крепость # Союзное государство # Александр Коркотадзе

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